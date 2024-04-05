Цибуля – це така культура, яка може дуже добре уживатися із різними квітами та іншими овочевими культурами. Користь для цибулі полягатиме в тому, що інші рослини захищатимуть її і від шкідників, і від різноманітних хвороб.

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Якщо цьогоріч ви хочете зібрати прямо-таки рекордну кількість цибулі з однієї грядки, тоді варто попрацювати над правильним сусідством для цього коренеплоду. Деякі рослини допоможуть збагатити ґрунт корисними для цибулі поживними речовинами, а їхній запах зможе відлякати мух, мише, слимаків та кротів від цибулин.

Календула

Досвідчені городники переконані, що біля цибулі точно варто посадити саме цю рослину. І головна причина тут – запашний аромат квітки, завдяки якому вона може відлякувати шкідників від ваших овочів. Зокрема, календула може впоратися і з навалою надокучливих цибулевих мух.

Чорнобривці

Ці квіти також будуть дуже непоганим варіантом, адже вони можуть мати таку саму дію, що і календула. Їхній різкий запах зовсім не люблять і мухи, і слимаки, і більші шкідники – наприклад, кроти та миші. Тож з такою рослиною біля вашої цибулі ви зможете зберегти весь свій врожай неушкодженим.



Чорнобривці можна садити біля цибулі / Фото Pexels

Петрушка

Якщо ж ви не хочете садити біля своєї цибулевої грядки квіти, тоді ще один чудовий варіант – це петрушка. Вона стане відмінним сусідом цибулі, адже може не тільки покращити її смак, але і корисна для зміцнення коріння рослини. Також варто звернути увагу і на те, що петрушка може збагатити ґрунт різноманітними поживними речовинами.

Петрушка здатна і відлякувати шкідників від вашої цибулі.

Редис

Цей овоч також має яскраво виражений запах, і тому може відлякувати мух та слимаків від грядки. Окрім того, редис може покращувати якість ґрунту та насичувати його різними поживними речовинами, а це точно позитивно вплине на ваш урожай цибулі.