Вероятно, всем огородникам и садоводам приходилось слышать о совместимости растений, сообщает 24 Канал. Некоторые растения хорошо растут рядом, другие – мешают друг другу и привлекают похожих вредителей. И если разобраться, какие растения высаживать на соседних грядках, можно существенно увеличить урожай без всяких усилий.
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Какие растения посадить возле смородины?
Первое, от чего часто страдает урожай смородины – это тля. Поэтому опытные садоводы уже выяснили, какие именно растения способны ее отпугивать, и всегда сажают их возле кустов с черными ягодами.
Учитывайте, что из-за нашествия тли кусты могут прекратить рост, ягоды станут мелкими и от урожая практически ничего не останется. Но некоторые ароматические травы и цветы могут исправить ситуацию:
- бархатцы;
- душица;
- тмин;
- тысячелистник;
- астры;
- мята;
- ромашка;
- пижма.
Прежде всего, запах этих растений привлечет в ваш сад пчел, а во-вторых – отпугнет тлю. А пижма, кстати, может также отпугнуть огневки. Но возле смородины можно высаживать не только цветы и пряности, некоторые овощи справляются с отпугиванием вредителей ничуть не хуже.
Некоторые растения могут отогнать от смородины тлю / Фото Pexels
Поэтому, вот какие овощи и травы высадить рядом со смородиной:
- петрушку;
- помидоры;
- чеснок;
- репчатый лук.
А для того, чтобы смородина хорошо родила, можно посадить еще несколько растений.
- Жимолость. Оба куста прекрасно уживаются вместе и не подавляют рост друг друга. Они также похожи в процедурах ухода и устойчивы к перепадам температуры.
- Голубика. Кусты прекрасно приживаются на кислых почвах и любят регулярный полив. Они будут "дружить" со смородиной, потому что не конкурируют за питательные вещества. А если посадить голубику и смородину разных сортов, ягоды будете получать с середины лета и до середины осени.
- Яблоня. Она станет прекрасной соседкой для смородины, потому что ее корни значительно глубже – а это значит, что она не будет влиять на рост и развитие кустов. Тень от яблони будет защищать ягоды от жары, поэтому плодовое дерево точно принесет пользу.