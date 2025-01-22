Вероятно, всем огородникам и садоводам приходилось слышать о совместимости растений, сообщает 24 Канал. Некоторые растения хорошо растут рядом, другие – мешают друг другу и привлекают похожих вредителей. И если разобраться, какие растения высаживать на соседних грядках, можно существенно увеличить урожай без всяких усилий.

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Какие растения посадить возле смородины?

Первое, от чего часто страдает урожай смородины – это тля. Поэтому опытные садоводы уже выяснили, какие именно растения способны ее отпугивать, и всегда сажают их возле кустов с черными ягодами.

Учитывайте, что из-за нашествия тли кусты могут прекратить рост, ягоды станут мелкими и от урожая практически ничего не останется. Но некоторые ароматические травы и цветы могут исправить ситуацию:

бархатцы;

душица;

тмин;

тысячелистник;

астры;

мята;

ромашка;

пижма.

Прежде всего, запах этих растений привлечет в ваш сад пчел, а во-вторых – отпугнет тлю. А пижма, кстати, может также отпугнуть огневки. Но возле смородины можно высаживать не только цветы и пряности, некоторые овощи справляются с отпугиванием вредителей ничуть не хуже.



Некоторые растения могут отогнать от смородины тлю / Фото Pexels

Поэтому, вот какие овощи и травы высадить рядом со смородиной:

петрушку;

помидоры;

чеснок;

репчатый лук.

А для того, чтобы смородина хорошо родила, можно посадить еще несколько растений.