Певно, усім городникам та садівникам доводилося чути про сумісність рослин, повідомляє 24 Канал. Деякі рослини добре ростуть поряд, інші – заважають одна одній та приваблюють схожих шкідників. І якщо розібратися, які рослини висаджувати на сусідніх грядках, можна суттєво збільшити урожай без жодних зусиль.
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Які рослини посадити біля смородини?
Перше, від чого часто страждає урожай смородини – це попелиця. Тож досвідчені садівники вже з'ясували, які саме рослини здатні її відлякувати, і завжди садять їх біля кущів з чорними ягодами.
Зважайте, що через навалу попелиці кущі можуть припинити ріст, ягоди стануть дрібними і від врожаю практично нічого не залишиться. Але деякі ароматичні трави та квіти можуть виправити ситуацію:
- чорнобривці;
- материнка;
- кмин;
- деревій;
- айстри;
- м'ята;
- ромашка;
- пижмо.
Перш за все, запах цих рослин приверне до вашого саду бджіл, а по-друге – відлякає попелицю. А пижмо, до речі, може також віднадити вогнівок. Та біля смородини можна висаджувати не тільки квіти та пряності, деякі овочі справляються з відлякуванням шкідників анітрохи не гірше.
Деякі рослини можуть відігнати від смородини попелицю / Фото Pexels
Отож, ось які овочі та трави висадити поряд зі смородиною:
- петрушку;
- помідори;
- часник;
- ріпчасту цибулю.
А для того, щоб смородина добре родила, можна посадити ще кілька рослин.
- Жимолость. Обидва кущі чудово уживаються разом і не пригнічують ріст один одного. Вони також схожі у процедурах догляду та стійкі до перепадів температури.
- Лохина. Кущі чудово приживаються на кислих ґрунтах та люблять регулярний полив. Вони "дружитимуть" зі смородиною, бо не конкурують за поживні речовини. А якщо посадити лохину та смородину різних сортів, ягоди будете отримувати від середини літа й аж до середини осені.
- Яблуня. Вона стане прекрасною сусідкою для смородини, бо її коріння значно глибше – а це значить, що вона не впливатиме на ріст та розвиток кущів. Тінь від яблуні захищатиме ягоди від спеки, тож плодове дерево точно принесе користь.