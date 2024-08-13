Если вы хотите приготовить полезную подкормку для своего огорода, которая одновременно защитит некоторые растения от различных вредителей, тогда раствор соды подходит просто идеально. Приготовить его, кстати, может любой желающий.

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Как приготовить раствор соды

Сода – это тот продукт, который при правильном использовании может принести немало пользы вашему огороду. Она и повышает урожайность, и улучшает состояние растений. Но нужно знать, каким культурам она подходит, а каким нет. Дело в том, что неправильное использование соды может привести к непредсказуемым и очень неприятным последствиям.

Полезной сода будет для тех растений, которые часто страдают от мучнистой росы.

Что такое мучнистая роса?

Это заболевание растений, которое вызывают паразитные грибы. Если не лечить ее, тогда можно попрощаться с насаждениями. Споры разносятся в воздухе, перемещаются в дождевой воде и прорастают на поверхности листьев, как налет.

Когда вы замечаете на листьях и ветвях первые признаки болезни, самое время браться за приготовление раствора.



Раствор из соды очень полезен / Фото Pexels

Вот как его сделать:

возьмите 10 литров воды;

добавьте 2 столовые ложки кальцинированной соды;

50 граммов тертого хозяйственного мыла;

тщательно перемешайте смесь.

Раствор нужно использовать не для полива, а для опрыскивания растений, на которых вы заметили мучнистую росу. Подходит он для таких трех растений: огурцов, кабачков и крыжовника.

Но есть несколько предостережений против использования содового раствора. Ни в коем случае не пытайтесь использовать ее для раскисления почвы или как защиту против красноногих моллюсков, ведь тогда результат вам совсем не понравится.