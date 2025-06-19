5 растений, которые украсят сад: будут расти много лет
- В статье приведены 5 рекомендуемых многолетников для сада: ваточник, эхинацея, флокс, ирисы, лилейник.
- Эти растения хорошо растут в дренированной почве на солнечных местах и не требуют сложного ухода.
В саду стоит сажать цветы, которые будут расти из года в год. Многолетники не являются сложными в уходе, а украшают двор и сад все лето. Опытные специалисты рассказали о 5 растениях, которые стоит посадить каждому садоводу.
Большинство этих растений хорошо растут в дренированной почве, поэтому перед посадкой нужно внести компост и добавить питательные вещества, пишет 24 Канал со ссылкой на Gardening Know How. Растения рекомендуется сажать в местах с надлежащим количеством солнечного света.
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Если вы хотите украсить ландшафт красивыми растениями, то советуем присмотреться к 5 многолетникам.
Ваточник
Растение способно цвести все лето оранжевыми цветами. Куст порадует зеленой листвой до 60 сантиметров. Любит расти на дренированной почве в солнечном месте. Можно вырастить из семян или взрослых растений.
Эхинацея
Она имеет крепкие стебли и красивые розовые цветы, которые похожи на ромашку. Растение быстро увеличивается и растет до 1,2 метра в высоту. Пурпурная эхинацея растет в дренированной почве и солнце или в полутени. Кроме того, она устойчива к засухе.
Растения, которые будут расти много лет в саду / Фото Pexels
Флокс
Растение цветет большую часть лета и привлекает к себе бабочек. Рост достигает до 30 сантиметров. Флокс надо прореживать, чтобы цветы получали достаточно воздуха. Новые сорта имеют устойчивость к мучнистой росе. Садовые флоксы любят влажную дренированную почву и солнце.
Ирисы
Новые сорта ирисов имеют невероятный вид и способны достичь до 1,2 метра высоты. Цветы легкие в посадке, нужно только убедиться в том, что все корни под землей.
Кстати, ранее мы уже делились идеальным временем для обрезки ирисов, чтобы они впоследствии цвели чрезвычайно пышно.
Лилейник
Эти растения начинают цвести уже в начале лета. Дачники любят их за крупные цветы в форме трубы. Лилейник простой в уходе и растет до 0,5 метров в высоту и ширину. Чтобы растения лучше росли, их надо разделять каждые 5 лет. Хорошо растут на дренированной почве в солнечном месте.