Оказывается, даже обычные комнатные растения могут улучшить энергетику в вашем доме. Главное – выбирать их с умом, чтобы они действительно хорошо влияли не среду в доме, пишет Southern Living.

Интересно Как вывести желтые пятна пота на одежде: простые советы, которые поразят эффективностью

Денежное дерево

Это растение в азиатской культуре известно своей символикой и, считается, может приносить не только процветание и удачу, но еще и финансовый успех. Кроме того, она также может принести в дом положительную энергетику.

Лучше всего растение растет на ярком непрямом свете в помещениях с высокой влажностью Посадите в хорошо дренированную почву и поливайте, когда почувствуете, что земля полностью просохла.

Орхидея

Орхидеи известны тем, что их не очень просто выращивать, ведь это растения, которые заставят вас поработать перед тем, как вы сможете насладиться их цветением. Впрочем, работа будет вознаграждена: орхидеи могут приносить счастье в дом.

Некоторые орхидеи предпочитают места с косвенным освещением, другим нужно больше солнца, поэтому нужно учитывать требования каждого отдельного растения. Высаживать их нужно в специальный грунт и укрывать мхом и корой.



Орхидея приносит счастье / Фото Pexels

Эвкалипт

Молодые листья эвкалипта имеют форму серебряной монеты, и это полностью отражает его силу – приносить финансовый успех в дом. Кроме того, он также считается знаком будущей счастливой судьбы. Также растение хорошо растет во влажных условиях, поэтому его можно выращивать даже в ванной комнате при условии достаточного освещения.

Цитрусовые деревья

Так, вы можете легко выращивать дома цитрусы – лимоны или мандарины, а также лаймы. Цитрусовые приносят урожайность и удачу. Чем больше плодов вырастет на вашем деревце, тем больше удачи стоит ожидать. Убедитесь, что дерево ежедневно получает от 6 до 8 часов солнечного света.

Лаванда

Лаванда в горшке известна своим успокаивающим эффектом и невероятным запахом, и может сильно повлиять на энергетику в доме. Лаванду нужно выращивать в солнечном месте и в хорошо дренированной почве. Землю нужно постоянно поддерживать во влажном состоянии.