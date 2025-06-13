Эти растения притягивают клещей, как магнит: ни за что не сажайте их на участке

Как только начинается тепло, с ним появляются и неприятные насекомые – клещи, прячущиеся в траве и садах. Но есть несколько растений, которые для этих вредителей особенно приятны –и лучше избегать их у себя на участке.

К сожалению, некоторые красивые растения в вашем саду могут увеличить риск, что среди их листьев будут прятаться клещи. А эти паразиты могут оказаться достаточно вредными для здоровья, поэтому стоит быть осторожными, сообщает 24 Канал.

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Высокая трава

Первое, чего стоит остерегаться на участке, если вы хотите держать его чистым от клещей – так это чрезмерно высокой травы, ведь именно она является типичным убежищем для клещей. они могут долго оставаться в ней в поисках жертвы, а вы и не заметите, как клещ прицепится к вам, когда вы просто будете пересекать сад или двор.

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Плющ и барвинок

Почвопокровные растения – это прекрасная возможность добавить зелени и цвета в любой ландшафт. Еще одно их преимущество – они практически не требуют ухода и быстро разрастаются, покрывая довольно значительные территории.

Впрочем, одновременно это превращается и в недостаток – и барвинок, и плющ могут создать достаточно затененную, а также влажную среду: а это практически идеальные условия для клещей.

Лещина, ежевика и бузина

Эти кусты – чрезвычайно популярны для садов, и недаром. Они могут порадовать тенью, красивыми листьями, цветением и, конечно же, плодами. Впрочем, к сожалению, также они обеспечивают практически идеальное укрытие для различных паразитов – и в том числе для клещей.

Папоротник

Густые заросли папоротника – это именно то, что нужно клещам для жизни и размножения. В них всегда сохраняется прохлада, влага и полумрак, идеально подходящие для клещей. Поэтому лучше отсадить папоротник дальше от тропинок, которыми вам приходится ходить ежедневно.



Папоротник может привлечь клещей / Фото Pexels

Кстати, ранее мы уже рассказывали, можно ли сажать папоротник возле дома, ведь о растении существует немало различных примет.

Туи

Туи – это очень привлекательные декоративные деревья, которые довольно часто можно увидеть и в саду, и во дворе. И во время ухода за ними в начале лета стоит быть особенно осторожными, ведь они могут привлечь к себе немало клещей.