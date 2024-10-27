Даже настоящие любители растения убеждены, что существует мода на комнатные растения. И если вы хотите оставаться в тренде, этом году нужно подумать о пополнении количества вазонов на подоконниках, пишет Real Simple.

Интересно 5 вещей, которые стоит держать в спальне: они притянут удачу и счастье

Молочай Тирукалли

Если вы хотите дополнить дом удивительным растением необычной формы, тогда это подойдет лучше всего. Она идеально впишется в гостиную, а также придаст ей модный вид.

Кроме того, этот суккулент чрезвычайно прост в уходе, поэтому с ним справятся даже начинающие. Единственный минус: домашних любимцев нужно держать от него подальше, ведь растение может быть токсичным.

Очиток Моргана

Другое известное название растения – хвост осла. Листья у этого растения каплевидные, и оно может добавить дому непринужденной, интересной атмосферы и внести нужные нотки цвета в любой интерьер. Можно подвесить растение в кашпо или просто поставить на высокий шкаф.

Главное – посадить его в легкую песчаную почву и не поливать слишком часто.

Краспедия

Высушенные растения могут стать отличной альтернативой искусственным цветам. Они предлагают практически все преимущества, что и искусственные растения, но в то же время можно сказать, что они настоящие.

Сушеные веточки краспедии – это идеальный вариант для людей, которые хотят украсить свой дом, но не желают обременять себя уходом за растениями.

Филодендрон

Филодендрон может стать тем большим растением, которое нужно вам для того, чтобы заполнить неуютный угол квартиры и добавить в нее большой акцент. Это растение имеет объемные интересные листья, и будет прекрасно расти, если вы не будете забывать о своевременном поливе.

Если дома есть увлажнитель воздуха, тогда растение будет часто радовать вас новыми яркими листьями, но даже обычная бутылка с пульверизатором может выполнить нужную работу.