Навіть справжні любителі рослини переконані, що існує мода на кімнатні рослини. І якщо ви хочете залишатися в тренді, цьогоріч потрібно подумати про поповнення кількості вазонів на підвіконнях, пише Real Simple.

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Молочай Тірукаллі

Якщо ви хочете доповнити оселю дивовижною рослиною незвичної форми, тоді ця підійде найкраще. Вона ідеально впишеться у вітальню, а також додасть їй модного вигляду.

Окрім того, цей сукулент надзвичайно простий у догляді, тож з ним впораються навіть початківці. Єдиний мінус: домашніх улюбленців потрібно тримати від нього якомога далі, адже рослина може бути токсичною.

Очиток Моргана

Інша відома назва рослини – хвіст віслюка. Листя у цієї рослини краплеподібне, і вона може додати дому невимушеної, цікавої атмосфери та внести потрібні нотки кольору у будь-який інтер'єр. Можна підвісити рослину у кашпо чи просто поставити на високу шафу.

Головне – посадити її у легкий піщаний ґрунт та не поливати надто часто.

Краспедія

Висушені рослини можуть стати чудовою альтернативою штучним квітам. Вони пропонують практично усі переваги, що й штучні рослини, але водночас можна сказати, що вони справжні.

Сушені гілочки краспедії – це ідеальний варіант для людей, які хочуть прикрасити свій дім, але не бажають обтяжувати себе доглядом за рослинами.

Філодендрон

Філодендрон може стати тією великою рослиною, яка потрібна вам для того, щоб заповнити незатишний кут квартири та додати в неї великий акцент. Ця рослина має об'ємне цікаве листя, і буде чудово рости, якщо ви не забуватимете про вчасний полив.

Якщо вдома є зволожувач повітря, тоді рослина буде часто радувати вас новим яскравим листям, але навіть звичайна пляшка з пульверизатором може виконати потрібну роботу.