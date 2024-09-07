Для того, чтобы привлечь внимание как можно большего количества покупателей и заинтересовать их в конкретном товаре, производителям бытовой техники с каждым годом приходится стараться еще сильнее. И часто они добавляют к стиральным машинам все новые и новые режимы стирки. Но действительно ли из них есть какая-то польза?

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И иногда эти выдумки действительно ничего не стоят, а в технике оказывается невероятное количество совсем ненужных функций, за которые вы только переплачиваете.

Режим "Легкая глажка"

В этом режиме стирки просто нет промежуточного отжима. И в конце концов это только приведет к тому, что в вашей одежде останется моющее средство, а вещи не до конца отожмутся. А если вы будете использовать этот режим, приготовьтесь также к повышенному счету за воду, ведь машинка с ним набирает ее намного больше.

Режим "Ручная стирка"

На самом деле этот режим считается чрезвычайно неэкономным. Но если вам нужно осторожно постирать некоторые деликатные вещи, гораздо лучше будет выбрать программу "Синтетика" – так вы получите аккуратную стирку в прохладной воде без отжима.



Некоторые режимы в стиральной машине не имеют пользы / Фото Pexels

Режим "Черные вещи"

Проще, опять же, выбрать программу "Синтетика" и "Дополнительное полоскание". Они вполне могут заменить этот режим, который есть только на дорогих моделях стиральных машин. Главное в стирке темной одежды – выбирать низкую температуру, и вашим вещам будет этого вполне достаточно.

"Автоматическая сушка"

И здесь особой пользы режим вам не принесет. Например, если вы заполните барабан вещами из разных типов тканей, как это обычно и бывает, тогда машинка все равно не сможет высушить всю одежду, и вы достанете ее влажной.