Цветная капуста уже давно стала объектом особого внимания огородников – прежде всего из-за вкусовых качеств и питательности. Впрочем, не так уж и прости определить, какой из десятков сортов цветной капусты лучший.

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Альфа

Цветная капуста Альфа сочетает сразу две важные характеристики – очень привлекательный вид и хороший вкус. Кроме того, она не слишком сложная в выращивании, и ее можно назвать во всех смыслах универсальной, поэтому название сорта точно стоит запомнить!

Эта капуста – раннеспелая, и ей нужно до 100 дней с момента посадки семян для созревания. Весом кочан капусты будет достигать 2 килограммов, а на вкус она будет хрустящей и сочной. Лучше всего сажать такую капусту на хорошо освещенных участках с легкой почвой. Также она будет очень хорошо реагировать на внесение специализированных удобрений.

Граффити

Вы могли даже этого не знать, но цветная капуста может быть не только белой, но и синей. Яркий пример – сорт Граффити. И она может стать отличной находкой для вашего рациона, ведь она не только интересно выглядит, но и содержит немало полезных компонентов.

Этот сорт среднеспелый, поэтому созреет за 100 – 110 дней с момента посадки семян. Соцветия вырастут большими, плотными и будут напоминать коралловые рифы. Этот сорт отличается неприхотливостью, но если вы хотите получить действительно феноменальный урожай, лучше высаживать капусту на плодородных щелочных почвах.

Цветная капуста лежит
Существует много сортов цветной капусты / Фото Pexels

Осенний гигант

Стоит обратить внимание и на поздние сорта цветной капусты. И если у вас есть открытый грунт на участке, он станет идеальным местом для Осеннего гиганта. Из названия очевидно, что капусты могут вырасти достаточно большими, но и эксплуатационные качества также на высоте!

Для созревания капусте нужно от 115 до 125 дней с момента посадки семян, а вкус этой капусты будет многогранным и насыщенным. Этот сорт хорошо подходит для украинских климатических условий. Главное в ее выращивании – вовремя избавиться от вредителей.

Пионер

Эта цветная капуста – ранняя. Если во время посадки этого сорта вы примените специальный биогумус, тогда можете рассчитывать, что капуста достаточно просто прорастет и даст неплохой урожай. И с этим сортом вы будете первым среди соседей, кто сможет полакомиться цветной капустой, ведь ей нужно до 100 дней для созревания с момента посадки.

Соцветия этого сорта также хорошо защищены от солнечных ожогов благодаря густой розетке листьев, что направлена вверх.