Этот озимый лук даст большой урожай весной: 5 лучших сортов, которые надо знать

Для того, чтобы урожай лука весной вас порадовал, нужно выбрать правильный сорт для посадки. Обычные сеянцы лука, которые мы сажаем на лето не подходят, потому что под воздействием низких температур, луковица пострадает, а урожая можно и не дождаться.

Многие огородники отдают предпочтение посадке озимого лука, пишет Аgronews. Такой лук не требует орошения до середины мая, поскольку в его почве весной есть еще достаточно влаги. Благодаря посадке осенью в теплый период года урожай получается довольно большим. Луковицы вырастают большими и здоровыми и не поражаются вредителями.

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Чтобы выращивать лук зимой, нужны специальные сорта и гибриды, которые хорошо переносят низкие температуры. Огородники выделили несколько самых популярных лук-саженцев, которые дают отличный урожай.

Радар

Этот среднепоздний сорт хорошо растет на тяжелой почве и пользуется спросом среди многих дачников. Форма овоща округлая вес до 200 граммов.

Шекспир

Это ранний сорт с очень приятным вкусом. Луковица является округло-овальной с длинным хвостиком, а вес достигает 100 граммов.



Названы лучшие сорта озимого лука / Фото Pexels

Сеншуй

Среднепоздний сорт прекрасно сохраняется в зимний период. Форма овоща является округлой и достигает 250 граммов.

Сеншуй Йеллоу

Это уже очень ранний сорт, стабильной урожайности и округлой формы, весом 120 граммов, а при правильной агротехнике достигает до 200 граммов.

Трой F1

Огородники также советуют этот ранний гибрид, который имеет хорошую плотность, благодаря чему его можно собирать механическим способом. Форма округлая, до 120 граммов.

Для озимого посева не стоит использовать гибриды и сорта, которые предназначены для весеннего сева, потому что они менее устойчивы к зимним условиям и могут начать пускать стрелки, а сбор урожая будет проходить гораздо позже.