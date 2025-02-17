Ароматные и невероятно вкусные: лучшие сорта помидоров для огорода

Когда говорится о посадке помидоров, нужно позаботиться не только об удачном участке и уходе, но и о семенах, а именно о сорте томатов. Ведь от него будет зависеть, какой урожай вы получите.

Вероятно, практически все любят помидоры, и поэтому на каждом украинском огороде летом можно увидеть эту культуру, сообщает 24 Канал. И для того, чтобы получить максимальный урожай с лучшим вкусом, нужно внимательно отнестись ко всем этапам выращивания плодов – начиная от выбора сорта.

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Монгольский карлик

Этот ранний сорт помидоров совсем неприхотлив в уходе и не требует пасынкования и подвязывания. Растения сами по себе кустистые, поэтому нужно сажать их на достаточном расстоянии друг от друга.

Помидоры из такого сорта вкусные, мясистые и достаточно большие, а также густо растут на кусте.

Черный Китай

Этот сорт был выведен относительно недавно и имеет азиатское происхождение. Томаты из него будут иметь насыщенный вкус с легкой фруктовой ноткой. Из плюсов – помидоры очень устойчивы к болезням, но при этом неприхотливы в уходе.

Стебель у них очень крепкий, а растут они высоко, поэтому такие помидоры потребуют подвязывания.

Большая слива

Этот сорт считается одним из самых урожайных. Опытные дачники убеждены, что с одного куста можно собрать до 20 килограммов плодов. А сами томаты невероятно красивые, плотные и тяжелые. Помидоры этого сорта среднеспелые, и вы точно не пожалеете, если посадите их у себя на грядке – они устойчивы к "капризам" погоды и щедро отблагодарят вас урожаем.

Сахарный бизон

Этот сорт может выдержать и жару, и низкие температуры – а высаживают его даже дачники без опыта, ведь даже при минимальном уходе помидоры могут дать много урожая.

Вас удивит и вкус томатов – "Сахарный бизон" дает сочные и сладкие плоды, что прекрасно подойдут и для салатов, и для консервации.



Помидоры можно вырастить даже новичкам / Фото Pexels

Лимонные дольки

А этот сорт подойдет для людей, которые любят солить помидоры. Плоды будут красивые и в невероятном количестве – томаты растут гроздьями. Всего один такой куст может дать до 10 килограммов плодов.