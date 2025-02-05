Современные селекционеры вывели уже немало сортов капусты, что не только устойчивы к растрескиванию, но и быстро растут, прекрасно смакуют и не требуют особых усилий в уходе, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Яскрава клумба".

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Капуста белокочанная Дитмарская

Сорт Дитмарская – это настоящая классика среди раннеспелых сортов. Уже много лет подряд она остается фаворитом среди огородников из-за своей неприхотливости, быстрое созревание и отличный вкус.

Кроме того, она устойчива к весенним заморозкам и может дать хороший урожай даже в не совсем удачных погодных условиях. Структура листа нежная, и это позволяет готовить блюда с минимальной обработкой.

Капуста белокочанная Июньская

Сорт Июньская – это также популярный ранний вариант. Кочаны имеют приятный вкус и могут долго сохранять свежесть после сбора. А благодаря высокому содержанию витамина С раннеспелая капуста является ценным компонентом летнего рациона. Этот сорт подходит даже для легкого маринования – хрустящая текстура листочков сохраняется и добавляет пикантности любому блюду.



Ранняя капуста очень полезная и вкусная / Фото Pexels

Капуста белокочанная Ранняя красавица

Этот сорт полностью оправдывает название: капуста быстро созревает и имеет отличные вкусовые характеристики. Выращивание не потребует слишком больших усилий, ведь растение прекрасно будет расти на освещенных грядках и порадует вас стабильным урожаем.

Капуста белокочанная Этма F1

Этот раннеспелый гибрид может сочетать в себе компактность, быстрое созревание и отличные вкусовые качества. Если вы хотите в кратчайшие сроки получить стабильный и качественный урожай – тогда этот сорт именно для вас.

Початки очень быстро формируются и имеют равномерный размер, и поэтому Этма F1 остается популярным сортом уже много лет.