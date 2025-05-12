Эти 5 трендов в дизайне кухни уже устарели: пора от них избавиться

Тенденции в дизайне кухни приходят и уходят, но есть некоторые, которые, как надеются дизайнеры, все же исчезнут навсегда. И если вы хотите сохранить свою кухню современной и стильной, стоит все же избавиться от некоторых элементов декора.

С некоторыми трендами в кухонном дизайне лучше попрощаться уже сейчас – они не только уже отжили свой век, но и не являются практичными или актуальными, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Открытые полки

Некоторые дизайнеры утверждают, что чрезмерное количество открытых полок на стенах кухни создает впечатление захламленности и хаоса. Несмотря на то, что они прекрасно выглядят на фотографиях и в магазинах, на самом деле они являются непрактичными и часто приводят к появлению беспорядка.

Письменные столы

Еще несколько десятилетий назад письменные столы не были уже такой диковинкой на кухне – в них можно было держать книги с рецептами, следить за детьми, пока они выполняют домашние задания и тому подобное. Впрочем, чаще всего этот элемент мебели просто превращается в место, где скапливается беспорядок.

Лучше всего будет избавиться от такого стола на кухне и инвестировать в шкаф с ящиками.

К слову, неприятности на кухне может создать не только устаревший дизайн, но и вонь. Ранее мы рассказывали, как можно легко почистить слив в кухне.

Антикварные шкафы

Потертость материалов, декоративные техники покраски и глазуровки когда-то были популярными и приносили на кухню шарм старины. Впрочем, совместить такие стили в новостройках часто бывает непросто – и если одна комната напоминает сицилийскую виллу 18 века, а другая обставлена современно, лучше избавиться от антикварного шкафа.

Отсутствие вытяжки

Вытяжка кажется мелочью, когда вы проектируете кухню – и все же это очень важная мелочь. Она улучшает вид помещения и делает его гораздо более функциональным.



На кухне должна быть вытяжка / Фото Pexels

Клеенка

Пластиковое покрытие на стол – не самая удачная идея, если вы хотите поддерживать свою кухню современной. Лучше избавиться от них уже сейчас, вместо этого можно использовать "жидкое стекло", которое будет почти незаметным на любой поверхности.