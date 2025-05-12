Ці 5 трендів в дизайні кухні вже застаріли: час їх позбутися

Тенденції у дизайні кухні приходять і йдуть, але є деякі, які, як сподіваються дизайнери, все ж зникнуть назавжди. І якщо ви хочете зберегти свою кухню сучасною та стильною, варто все ж позбутися деяких елементів декору.

З деякими трендами у кухонному дизайні краще попрощатися вже зараз – вони не тільки вже віджили свій вік, але й не є практичними чи актуальними, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Відкриті полиці

Деякі дизайнери стверджують, що надмірна кількість відкритих полиць на стінах кухні створює враження захаращеності та хаосу. Попри те, що вони чудово виглядають на фотографіях та в магазинах, насправді вони є непрактичними та часто призводять до появи безладу.

Письмові столи

Ще кілька десятиліть тому письмові столи не були вже такою дивиною на кухні – у них можна було тримати книги з рецептами, слідкувати за дітьми, поки вони виконують домашні завдання тощо. Втім, найчастіше цей елемент меблів просто перетворюється на місце, де скупчується безлад.

Найкраще буде позбутися такого стола на кухні та інвестувати у шафу з шухлядами.

До слова, неприємності на кухні може створити не тільки застарілий дизайн, але й сморід. Раніше ми розповідали, як можна легко почистити злив.

Антикварні шафи

Потертість матеріалів, декоративні техніки фарбування та глазурування колись були популярними та приносили на кухню шарм старовини. Втім, поєднати такі стилі у новобудовах часто буває непросто – і якщо одна кімната нагадує сицилійську віллу 18 століття, а інша обставлена сучасно, краще позбутися антикварної шафи.

Відсутність витяжки

Витяжка здається дрібницею, коли ви проєктуєте кухню – та все ж це надзвичайно важлива дрібниця. Вона покращує вигляд приміщення та робить його набагато більш функціональним.



На кухні має бути витяжка / Фото Pexels

Клейонка

Пластикове покриття на стіл – не найбільш вдала ідея, якщо ви хочете підтримувати свою кухню сучасною. Краще позбутися їх вже зараз, натомість можна використати "рідке скло", яке буде майже непомітним на будь-якій поверхні.