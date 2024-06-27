5 самых лучших и простых упражнений для потери веса: их можно делать дома

Занятия спортом чрезвычайно полезны для физического здоровья любого человека. Впрочем, далеко не всегда есть время и возможность посетить спортзал или спортивную секцию; но, к счастью, немало упражнений можно делать и дома.

Независимо от того, или вы еще совсем новичок в занятиях спортом, или уже знакомы с понятием фитнеса, упражнения, которые предлагает тренер Тайлер Рид, идеально подойдут для вашей повседневной рутины.

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Альпинист

Это упражнение поможет укрепить ваш пресс, мышцы спины и рук. Начинать нужно в положение планки, разместив руки прямо перед плечами. Проведите одним коленом к груди, а затем быстро смените ноги.

Продолжайте чередовать их в быстром темпе. Стремитесь сделать за подход упражнения до 30 – 40 повторений каждой ногой.



Положение планки / Фото Pexels

Прыжки с приседаниями

Для выполнения этого упражнения вам нужно встать, расставив ноги на ширине плеч. Опуститесь в положение для приседания, держа грудь вперед, а вес сперши на пятки. Быстро выпрыгните в воздух, поднимая руки к потолку.

После этого мягко приземлитесь и сразу же опуститесь в следующее приседание. За один подход лучше всего будет делать от 15 до 20 повторений.

Прыжки с махами

Начинайте в положении стоя, ноги вместе, а руки сложены по бокам. Прыгайте ногами в стороны и одновременно поднимайте руки над головой. Вернитесь в исходное положение, сведя ноги вместе в следующем прыжке. Руки одновременно нужно опустить.

Выполните три подхода упражнения по 20 – 30 прыжков в каждом. Между подходами можно отдыхать по полминуты.

Прыжки из планки

Это упражнение нужно начать в положении высокой планки, с запястьями перед плечами, чтобы тело образовывало прямую линию от головы до пяток. Держа корпус напряженным, прыгните обеими ногами в ширину, у после этого немедленно сведите их вместе в следующем прыжке.

Продолжайте прыгать в течение 20 секунд. После этого вы можете дать себе 10 секунд отдыха, но повторите упражнение 8 раз.

Велосипедные скручивания

Для выполнения упражнения лягте на спину и заведите руки за голову. Ноги поднимите, а колени согните под углом 90 градусов. Оторвите плечи от земли и поднимите туловище, подтягивая правый локоть к левому колену. Правую ногу в этот момент нужно выправить.

После этого вернитесь в исходное положение и повторите упражнение с противоположной ногой и рукой. Делайте упражнение в течение 20 секунд.