Никогда не вешайте на елку такие украшения: они приносят неудачу

Новый 2025 год пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи, а это значит, что и дерево нужно украшать соответственно. Поэтому учитывайте несколько запретов и правил, которые помогут избежать неудачи.

Если вы хотите, чтобы елка приносила вам только удачу в наступающем году, тогда нужно обратить внимание на то, чтобы украшения елки были подходящими, сообщает 24 Канал. Но учитывайте то, что несколько украшений нельзя использовать ни за что.

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Красные игрушки

Существует несколько запрещенных оттенков для украшений в этом году, в частности – огненные. А именно красный, ведь огонь сжигает дерево, и символ следующего года негативно воспринимает эту стихию. Не советуют также использовать и очень много серебристого цвета.

Украшения с острыми углами

Если у вас очень много украшений с острыми углами или спицами, учитывайте то, что они могут принести несчастье или опасность в дом. Избегайте таких украшений, ведь они могут также привести к конфликтам в семье.

Грязные или испорченные украшения

Если вы давно не чистили елочные украшения, вешать их на дерево не стоит, ведь они могут стать символом трудностей в наступающем году. Перед тем, как украсить елку, тщательно протрите и очистите все украшения.



Грязные украшения использовать не стоит / Фото Pexels

А если избавиться от грязи невозможно, лучше просто заменить елочные игрушки на новые.

Треснувшие шарики

Очень жаль выбрасывать любимые елочные игрушки даже после того, как они повредились. Но учитывайте то, что треснувшие новогодние шары могут стать символом разрыва отношений или неудач в следующем году. Избегайте использования таких украшений, чтобы сохранить гармонию в семье.