Ніколи не вішайте на ялинку такі прикраси: вони приносять невдачу

Новий 2025 рік пройде під заступництвом Зеленої Дерев'яної Змії, а це значить, що і дерево потрібно прикрашати відповідно. Тож зважайте на кілька заборон та правил, які допоможуть уникнути невдачі.

Якщо ви хочете, аби ялинка приносила вам тільки удачу у прийдешньому році, тоді потрібно звернути увагу на те, аби прикраси ялинки були підходящими, повідомляє 24 Канал. Але зважайте на те, що кілька прикрас не можна використовувати нізащо.

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Червоні іграшки

Існує кілька заборонених відтінків для прикрас цього року, зокрема – вогняні. А саме червоний, адже вогонь спалює дерево, і символ наступного року негативно сприймає цю стихію. Не радять також використовувати і дуже багато сріблястого кольору.

Прикраси з гострими кутами

Якщо у вас дуже багато прикрас з гострими кутами чи спицями, зважайте на те, що вони можуть принести нещастя чи небезпеку до будинку. Уникайте таких прикрас, адже вони можуть також призвести до конфліктів у родині.

Брудні чи зіпсовані прикраси

Якщо ви давно не чистили ялинкові прикраси, вішати їх на дерево не варто, адже вони можуть стати символом труднощів у прийдешньому році. Перед тим, як прикрасити ялинку, ретельно протріть та очистьте усі прикраси.



Брудні прикраси використовувати не варто / Фото Pexels

А якщо позбутися бруду неможливо, краще просто замінити ялинкові іграшки на нові.

Тріснуті кульки

Дуже шкода викидати улюблені ялинкові іграшки навіть після того, як вони пошкодилися. Але зважайте на те, що тріснуті новорічні кулі можуть стати символом розриву стосунків чи невдач наступного року. Уникайте використання таких прикрас, аби зберегти гармонію у родині.