Эти 5 украшений незаметно крадут удачу: лучше их не носить

Украшения издавна считались не только аксессуаром для красоты, но и мощным энергетическим инструментом. И предки верили, что они могут и усилить удачу и счастье, и забрать их совсем.

Украшения вроде бы могут притянуть к человеку богатство, счастье и любовь – или же наоборот, заблокировать успех и денежную удачу и создать немало препятствий, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

Интересно Скорлупа слетит сама: как почистить яйца за 5 секунд

Чужие и наследственные украшения

Украшения, что передаются по наследству, вроде бы часто переносят в себе и карму предыдущих владельцев. И если вам не повезло, и кольцо или ожерелье принадлежали человеку, чья жизнь была достаточно трагической или полной страданий, тогда их энергия может перейти и на нового владельца.

Камни и металлы, по поверьям, впитывают эмоции и события, происходящие в жизни человека. И украшение может тянуть за собой родовые "сценарии" – например бедность, болезни или одиночество.

Украшения с трещинами

Если вы продолжаете носить любимые кольца и серьги даже после того, как они повредились, то эзотерики предупреждают – делать так не стоит. Верили, что такие вещи уже имеют нарушенную энергетическую целостность, и больше не будут защищать своего владельца.

Более того – такие ювелирные изделия будут притягивать дисбаланс в жизнь человека, усложнять его путь.



Поврежденные украшения не стоит носить / Фото Pexels

Символы, в которых вы не уверены

Очень модными недавно стали украшения с восточными, скандинавскими или мистическими символами. Но многие из них не просто декоративные, а действительно имеют силу – эзотерики приписывают им свойства магических знаков, что могут менять жизнь людей, которые их носят.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

И если вы не знаете, что означает символ, тогда лучше отказаться от такого украшения. Учитывайте, что если случайно перевернуть руну, не зная ее значения, это может повлиять на вашу жизнь негативно: разрушать отношения, мешать самореализации и тому подобное.

Украшения, что подарили завистники

Даже если украшение очень красивое, но человек подарил его с темными, злыми намерениями – лучше его не носить, ведь оно быстро станет источником проблем. В энергетике подарка важны не только слова, но и искренность. А вот зависть – это мощная разрушительная сила, особенно в случае, если она "вшита" в подарок.



Кстати, ранее мы уже рассказывали, как защититься от зла и бедствий. Для этого нужно посадить несколько цветов во дворе.

Украшения с "мертвым" металлом или камнем

Украшения, изготовленные из дешевых синтетических материалов, пластика или стекла, не несут в себе никакой энергетической поддержки. Наоборот – они могут забирать вашу энергию, а взамен оставлять вам ощущение усталости или раздражения.