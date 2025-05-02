Ці 5 прикрас непомітно крадуть удачу: краще їх не носити

Прикраси здавна вважалися не тільки аксесуаром для краси, але й потужним енергетичним інструментом. І предки вірили, що вони можуть і підсилити удачу та щастя, і забрати їх зовсім.

Прикраси начебто можуть притягнути до людини багатство, щастя та кохання – або ж навпаки, заблокувати успіх та грошову удачу і створити чимало перепон, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

Цікаво Шкаралупа злетить сама: як почистити яйця за 5 секунд

Чужі та спадкові прикраси

Прикраси, що передаються у спадок, начебто часто переносять у собі й карму попередніх власників. І якщо вам не пощастило, і каблучка чи намисто належали людині, чиє життя було досить трагічним чи сповненим страждань, тоді їхня енергія може перейти й на нового власника.

Камені та метали, за повір'ями, вбирають емоції та події, що відбуваються у житті людини. І прикраса може тягнути за собою родові "сценарії" – як-от бідність, хвороби чи самотність.

Прикраси з тріщинами

Якщо ви продовжуєте носити улюблені каблучки та сережки навіть після того, як вони пошкодилися, то езотерики попереджають – робити так не варто. Вірили, що такі речі вже мають порушену енергетичну цілісність, і більше не захищатимуть свого власника.

Ба більше – такі ювелірні вироби будуть притягувати дисбаланс у життя людини, ускладнювати її шлях.



Пошкоджені прикраси не варто носити / Фото Pexels

Символи, у яких ви не впевнені

Дуже модними нещодавно стали прикраси зі східними, скандинавськими чи містичними символами. Та чимало з них не просто декоративні, а справді мають силу – езотерики приписують їм властивості магічних знаків, що можуть змінювати життя людей, які їх носять.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

І якщо ви не знаєте, що означає символ, тоді краще відмовитися від такої прикраси. Зважайте, що якщо випадково перевернути руну, не знаючи її значення, це може вплинути на ваше життя негативно: руйнувати стосунки, заважати самореалізації тощо.

Прикраси, що подарували заздрісники

Навіть якщо прикраса дуже красива, але людина подарувала її з темними, лихими намірами – краще її не носити, адже вона швидко стане джерелом проблем. В енергетиці подарунка важливі не тільки слова, але й щирість. А ось заздрість – це потужна руйнівна сила, особливо у випадку, якщо вона "вшита" у подарунок.



До речі, раніше ми вже розповідали, як захиститися від зла та лиха. Для цього потрібно посадити кілька квітів у дворі.

Прикраси з "мертвим" металом чи каменем

Прикраси, що виготовлені з дешевих синтетичних матеріалів, пластику чи скла, не несуть у собі жодної енергетичної підтримки. Навпаки – вони можуть забирати вашу енергію, а натомість залишати вам відчуття втоми чи роздратування.