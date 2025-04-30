Деякі квіти, якщо висадити їх біля будинку, можуть не тільки прикрасити його красивим цвітінням, але й слугуватимуть потужним оберегом, повідомляє 24 Канал. Тож варто розібратися, що саме садити біля своєї оселі цьогоріч.

Цікаво Підошва взуття стане білосніжною: потрібен засіб, який коштує копійки

Мальви

Мальва – це квітка, що здавна асоціюється з українською хатою, піснею та давніми традиціями. Рослину вважали символом надії, віри, кохання та мудрості. А народні прикмети стверджують, що мальва наділена особливою магічною силою, і може захищати будинок від негативної енергії, злих людей та духів.

Барвінок

Пращури вірили, що барвінок – це та квітка, яка допомагає захистити дім від негативної енергії та злих духів. Окрім того, використовували її і як амулет – часто барвінок вплітали у вінки, його клали біля короваїв та хліба на святкуваннях.

Квітка, як вірили, сприяла злагоді у родині та оберігала від сварок та скандалів, сприяла подружньому щастю.



Барвінок може захистити дім від лиха / Фото Pexels

Ромашка

Ці веселі квіти не тільки довго цвітуть та тішать білими ніжними квітами, але й за повір'ями можуть завадити лихим людям переступити поріг дому. Вірили, що якщо посадити ромашку під вікнами, дівчата, що живуть у домі, невдовзі знайдуть кохання, а в домі пануватиме гармонія.

До речі, удачу та достаток можуть привернути не тільки квіти. Раніше ми вже розповідали, які дерева можна для цього висадити на подвір'ї.

Маки

Вірили, що якщо посадити маки біля хати, діти завжди будуть знаходити дорогу до батьківського дому. Окрім того, ці квіти вважалися потужними оберегами, що можуть захистити оселю від зла та негараздів.

Найсильнішим захист, за повір'ями, був тоді, коли маки стояли у цвіту.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Чорнобривці

Ці квіти вважаються символом синівської любові до матері. Окрім того, вони також можуть символізувати й тепло батьківського дому, чистоту стосунків, а також добробут. Якщо біля будинку посіяти чорнобривці, кохання ніколи не піде з дому. І, звісно ж, квіти начебто можуть захищати від злих духів, недоброзичливців, чаклунів та пристріту.