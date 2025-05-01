Варені яйця можна почистити легко й швидко, пише 24 Канал з посиланням на Allrecipes. Шеф-кухарка Крістін Фіорентіно зазначила, що для того, щоб яйця зварилися ідеально й без проблем почистилися, потрібно в киплячу воду додати трішки оцту. Це допоможе шкаралупі без проблем відшаруватися.

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Як почистити яйця за кілька секунд

Перший крок до очищення ідеальних яєць є вливання оцту в киплячу воду, а вже тоді покласти яйця. Фахівці радять перед тим, як варити яйця, потримати їх 10 хвилин при кімнатній температурі. Холодні яйця з холодильника мають всі шанси тріснути у гарячій воді.

Після того, коли яйця зваряться, їх потрібно вийняти з каструлі та занурити в лід, щоб зупинити процес приготування. Коли вони повністю охолонуть, тоді можна починати їх без проблем чистити.



Яйця відчистяться дуже легко / Фото Pexels

Шеф-кухарка зазначила, що в оцті міститься кислота, яка реагує з карбонатом кальцію в яєчній шкаралупі. Ця кислотно-лужна реакція змушує оцет "роз’їдати" шкаралупу.

А от швидкий перехід температури від дуже гарячої до дуже холодної змушує гаряче яйце стискатися. Це вводить яєчний білок у такий собі шоковий стан, звільняючи місце для легкого й простого очищення.

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Дехто робить помилку й кладе яйця у воду, яка лише починає нагріватися, втім все ж таки краще їх класти в киплячу ємність з водою. Яєчний білок дуже швидко схоплюється, коли його занурюють у високу температуру, і це запобігає його миттєвому прилипанню до мембрани шкаралупи.