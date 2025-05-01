Вареные яйца можно почистить легко и быстро, пишет 24 Канал со ссылкой на Allrecipes. Шеф-повар Кристин Фиорентино отметила, что для того, чтобы яйца сварились идеально и без проблем почистились, нужно в кипящую воду добавить немного уксуса. Это поможет скорлупе без проблем отслоиться.

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Как почистить яйца за несколько секунд

Первый шаг к очистке идеальных яиц является вливание уксуса в кипящую воду, а уже тогда положить яйца. Специалисты советуют перед тем, как варить яйца, подержать их 10 минут при комнатной температуре. Холодные яйца из холодильника имеют все шансы треснуть в горячей воде.

После того, когда яйца сварятся, их нужно вынуть из кастрюли и погрузить в лед, чтобы остановить процесс приготовления. Когда они полностью остынут, тогда можно начинать их без проблем чистить.



Яйца отчистятся очень легко / Фото Pexels

Шеф-повар отметила, что в уксусе содержится кислота, которая реагирует с карбонатом кальция в яичной скорлупе. Эта кислотно-щелочная реакция заставляет уксус "разъедать" скорлупу.

А вот быстрый переход температуры от очень горячей к очень холодной заставляет горячее яйцо сжиматься. Это вводит яичный белок в некое шоковое состояние, освобождая место для легкой и простой очистки.

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Некоторые делают ошибку и кладут яйца в воду, которая только начинает нагреваться, впрочем все же лучше их класть в кипящую емкость с водой. Яичный белок очень быстро схватывается, когда его погружают в высокую температуру, и это предотвращает его мгновенное прилипание к мембране скорлупы.