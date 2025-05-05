Эти растения можно не поливать месяц: какие вазоны можно посадить дома: какие вазоны можно посадить дома

Занятые люди могут посадить дома вазоны, которые являются совсем неприхотливыми в уходе. Обычно мы привыкли подливать растения каждую неделю, впрочем некоторые из них можно подливать даже раз в месяц, поскольку они вполне хорошо могут длительное время обходиться без воды.

Во многих домах есть комнатные растения, которые придают дому уют и удачно вписываются в интерьер, пишет 24 Канал. Есть определенные вазоны, которым не нужно много воды, поэтому и подливать их можно раз или два за месяц.

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Фикус каучуконосный

Это растение длительное время может оставаться без полива. Если куда-то надолго отправляетесь из дома, то достаточно лишь протереть листья, немного полить и оставить в неосвещенном месте.

Бокарнея

В народе этот вазон называют "конским хвостом", поскольку тоненькие листья растения разбросаны по стволу. Бокарнею можно надолго оставлять без полива, поскольку луковица вазона накапливает в себе влагу.

Хлорофитум хохлатый

Это растение можно часто не подливать, поскольку запас влаги сохраняется в корневище, поэтому вазон может прожить без воды несколько недель. Специалисты советуют просто поставить вазон во влажное помещение, если куда-то надолго уезжаете из дома.



Некоторые вазоны можно долго не подливать / Фото Pexels

Замиокулькас

Этот вазон не любит, когда его часто подливают, поэтому даже незначительная засуха идет ему на пользу.

Суккуленты

Растения идеально подойдут для людей, которые часто покидают дом. Суккуленты имеют специальные клетки для запаса воды которые помогают им питаться, когда почва высыхает.

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Восковой плющ

Это растение накапливает достаточно влаги в восковых листьях, поэтому сможет пережить засуху несколько месяцев.

Аспидистра

Вазон является устойчивым к колебаниям температур, поэтому может прожить без полива даже в жару. Главное забрать растение подальше от солнечных лучей, если куда-то далеко собираетесь.