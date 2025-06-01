Обычно можно достаточно легко выделить три категории вещей, за которые люди держатся годами, даже когда они уже им на самом деле не нужны – и они касаются денег, воспоминаний и вежливости, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Людям не нравится выбрасывать дорогие вещи, даже если они уже не нужны, вещи, связанные с памятными воспоминаниями и подарки – ведь это может обидеть дарителя.

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Кухонные гаджеты

Возможно, в прошлом вы поддались на несколько кухонных трендов и купили кухонную технику, которая вам на самом деле не нужна? И тогда все эти гаджеты начинают накапливаться где-то на высоких полках, занимая драгоценное место на кухне.

То же касается и кучи других странных кухонных инструментов – ножей для авокадо, форм для мороженого и тому подобное. Если вы не помните, когда в последний раз ими пользовались, можно смело продавать их или отдавать друзьям.

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Инструкции по эксплуатации

Когда в последний раз вы просматривали огромную кучу инструкций, что накапливается в шкафу, чтобы решить проблему с техникой? Если все же понадобится что-то ремонтировать, скорее всего, ответ на любой вопрос можно найти в интернете.

Поэтому вы можете освободить достаточно много места, если выбросите все эти инструкции, лежащие без дела.

Подарки, которыми вы не пользуетесь

Когда кто-то что-то вам дарит, бывает трудно отпустить эту вещь. Но помните, что прежде всего должен весить не предмет, а усилия и мысли, что были вложены в подарок. К тому же ситуация, в которой даритель придет к вам и спросит о подаренном предмете – это скорее страх, чем что-то, что могло бы на самом деле произойти.



Ненужные подарки не стоит держать дома / Фото Pexels

Шнуры к устройствам

Вероятно, в каждом доме можно найти целый ящик или корзину, заполненную шнурами и зарядными устройствами к приборам, которых уже давно нет дома. И не стоит ждать необычной ситуации, когда старые шнуры вам могут понадобиться – скорее всего, она никогда не наступит.

Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие вещи могут привлекать в кошелек деньги.

Одежда, которая вам не подходит

Если вы выяснили, что джинсы стали слишком тесными, не стоит оставлять их на своей полке. То же касается и остальной одежды, что по разным причинам становится слишком большим или маленьким – лучше распрощаться с этими предметами и вместо этого наполнить шкаф одеждой, которую вы действительно можете носить.