Эзотерики убеждены, что вещи в доме имеют свою энергетику, и далеко не всегда она положительно влияет на финансовое состояние. Некоторые предметы, которые вы храните дома, оказывается, могут мешать вам достичь успеха, сообщает 24 Канал.

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Неисправная сантехника

Прежде всего, неисправные краны и вода, что капает, могут раздражать и мешать спокойно отдыхать и работать дома. Впрочем, это также влияет и на энергетику дома – капли, что текут из треснувшей трубы, вроде бы вытягивают денежную энергетику и препятствуют вашей финансовой стабильности.

Для того, чтобы улучшить положение, нужно починить технику в доме.

Грязные окна и зеркала

Светлые и чистые окна – это как зеркало дома, и именно они способствуют поступлению денег в дом. А вот грязь, паутина и пыль могут помешать финансовому успеху. Поэтому откладывать чистку окон не стоит, ведь это портит не только визуальный вид вашего дома.

Старая одежда

Если одежда уже порвалась или износилась, хранить ее и в дальнейшем не стоит – она будет только притягивать к вашему дому бедность. Особенно опасно хранить дома одежду, что притягивает негативные воспоминания.



Старую одежду хранить не стоит / Фото Pexels

Держать дома целый склад ненужных вещей – это плохая идея, которая лишает вас не только материального достатка, но и места для обновок.

Чужой кошелек

Если вы используете кошелек, принадлежавший другому человеку, самое время сделать себе подарок и приобрести новый. Эзотерики убеждены, что такая вещь сохраняет энергетику предыдущего владельца, и она может даже повлиять на вас, если вы пользуетесь кошельком.

Сломанные и треснувшие предметы

Поврежденные вещи в доме – треснувшая посуда, разбитые зеркала и сломанные приборы – это настоящий источник негативной энергии. Через эти трещины и дефекты деньги как будто вытекают, а это мешает вам накапливать деньги и притягивать положительные изменения в дом.