Конечно, если бы вам пришлось мыть все в своем доме вручную, ваш дом был бы гораздо грязнее. Самый простой способ почистить немало предметов – это бросить их в стиральную машину и позволить бытовой технике выполнить работу вместо вас.

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Подушки

Знали ли вы, что подушки просто необходимо чистить каждые 3 – 6 месяцев? Это нужно для того, чтобы удалить плесень, бактерии и запахи. И независимо от того, или ваши подушки набиты натуральными волокнами, или наполнитель изготовлен из синтетических материалов, большинство подушек можно и нужно стирать в стиральной машине.

Рюкзаки

Рабочий рюкзак, если вы используете его ежедневно, непременно нуждается в чистке. И неважно, ходите ли вы с ним в горы или только посещаете школу, он все равно со временем начинает загрязняться. Как правило, машинная стирка лучше всего подходит для полотняных рюкзаков.

Но перед стиркой обязательно проверьте этикетку, чтобы понять, на каком режиме вы должны стирать рюкзак. Подберите соответствующее моющее средство, выверните его наизнанку и снимите все дармовисы, нашивки, булавки и остальные украшения. После этого можно без лишних волнений класть вещь в стиральную машину.

Кроссовки

Если ваши кроссовки уже потеряли тот цвет, который они имели сначала, и теперь напоминают только о пыльных дорогах, самое время забросить их в стиральную машину для быстрого и эффективного очищения! Для этого нужно сначала вынуть шнурки, а затем положить в стиральную машину.

Стирать нужно в холодной воде, а сушить обязательно на воздухе, как можно дальше от прямых лучей солнца. Шнурки нужно поместить в специальный мешок для стирки, и их можно постирать вместе с кроссовками.



Кроссовки можно постирать в машинке / Фото Pexels

Коврики для йоги

Если у вас дома есть резиновый коврик для занятий йогой, вам совсем необязательно чистить его вручную. Вполне достаточно будет забросить его в стиральную машину и запустить деликатный цикл с совсем небольшим количеством моющего средства.

После этого высушите вещь на воздухе подальше от солнца.

Шапки и шарфы

Давно ли вы в последний раз стирали свою зимнюю и осеннюю шапки? А сделать это нужно, ведь эти вещи постоянно контактируют с кожей вашей головы, и так накапливают жиры с тела, которые могут повредить материал.

Старайтесь чистить их так же часто, как и остальные вещи в своем гардеробе. Но перед тем, как бросать шапки и шарфы в стиральную машину, все же проверьте этикетку и выберите соответствующий режим и моющее средство.