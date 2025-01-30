5 вещей, которые не должны стоять в вашей спальне: могут привести к ссорам

Спальня предназначена для отдыха и качественного сна, поэтому она должна быть максимально минималистичной, без лишних деталей и разнообразного декора. Есть ряд вещей, которые не только мешают здоровому сну, но и загромождают комнату.

Кроме того, есть определенные вещи, которые могут вызвать у вас плохие ассоциации утром после пробуждения, или вечером перед сном, поэтому могут помешать быстрому засыпанию, пишет 24 Канал со ссылкой на Best Life. В список того, что нельзя держать в спальне входит 5 вещей.

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Рабочие предметы

Ноутбук, рабочий блокнот и документы лучше держать подальше от спальной комнаты. Это место должно ассоциироваться с отдыхом, а не работой. Вещи, которые будут напоминать о работе, могут отвлекать от здорового сна, потому что будут наталкивать на мысли о задачах. Если же на следующий день на работе будут ждать важные встречи, или совещания, то эти предметы только станут причиной стресса и беспокойства.

Спортивный инвентарь

Не держите в спальне коврик для спорта, гантели или обувь для бега рядом с кроватью. Найдите для этих вещей другое место.

Электронные устройства

За час до сна сомнологи советуют откладывать гаджеты и не пользоваться ими, чтобы не нарушить процесс засыпания. Поэтому, лучше не держать в спальне телевизор или компьютер. Сериалы и фильмы вечером лучше смотреть в зале, а в спальню использовать для сна и отдыха.



В спальне не стоит держать телевизор / Фото Pexels

Старые фотографии

Психолог из Лос-Анджелеса Нэнси Б. Ирвин отметил, что фотографии из прошлой жизни в спальне лучше не держать. Это касается фотографий, на которых изображены бывшие партнеры. Это не только не понравится нынешнему мужу или жене, но и будет навевать лишние воспоминания, которые могут даже привести к плохому настроению.

Подарки от бывших

Какими бы ни были важными подарки от бывших партнеров, из спальни их стоит убрать. Другого человека это может взволновать, поэтому в паре возникнут конфликты и недоразумения. Не обязательно выбрасывать подарки, но точно нужно перенести из спальни куда-то подальше.