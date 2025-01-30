5 речей, які не мають стояти у вашій спальні: можуть призвести до сварок

Спальня призначена для відпочинку та якісного сну, тому вона повинна бути максимально мінімалістичною, без зайвих деталей та різноманітного декору. Є низка речей, які не лише заважають здоровому сну, але й захаращують кімнату.

Окрім того, є певні речі, які можуть викликати у вас погані асоціації вранці після прокидання, чи ввечері перед сном, тож можуть завадити швидкому засинанню, пише 24 Канал з посиланням на Best Life. У список того, що не можна тримати у спальні входить 5 речей.

Читайте також Ложка допоможе залучити в дім гроші: ось що з нею зробити

Робочі предмети

Ноутбук, робочий блокнот та документи краще тримати якомога далі від спальної кімнати. Це місце має асоціюватися з відпочинком, а не роботою. Речі, які будуть нагадувати про роботу, можуть відволікати від здорового сну, бо наштовхуватимуть на думки про завдання. Якщо ж наступного дня на роботі чекатимуть важливі зустрічі, чи наради, то ці предмети лише стануть причиною стресу та занепокоєння.

Спортивний інвентар

Не тримайте у спальні килимок для спорту, гантелі чи взуття для бігу поруч з ліжком. Знайдіть для цих речей інше місце.

Електронні пристрої

Годину до сну сомнологи радять відкладати гаджети й не користуватися ними, щоб не порушити процес засинання. Відтак, краще не тримати у спальні телевізор чи комп’ютер. Серіали та фільми ввечері краще дивитися у залі, а в спальню використовувати для сну та відпочинку.



У спальні не варто тримати телевізор / Фото Pexels

Старі фотографії

Психолог з Лос-Анджелеса Ненсі Б. Ірвін зазначив, що фотографії з минулого життя у спальні краще не тримати. Це стосується світлин, на яких зображені колишні партнери. Це не лише не сподобається теперішньому чоловіку чи дружині, але й навіюватиме зайві спогади, які можуть навіть призвести до поганого настрою.

Подарунки від колишніх

Якими б не були важливими подарунки від колишніх партнерів, зі спальні їх варто прибрати. Іншу людину це може схвилювати, тож у парі виникнуть конфлікти та непорозуміння. Не обов’язково викидати подарунки, але точно потрібно перенести зі спальні кудись подалі.