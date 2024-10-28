Никогда не кладите эти 5 вещей в микроволновую печь: испортите технику

Микроволновка в быту – это очень полезная вещь. Вот только греть в ней, к сожалению, можно далеко не все, иначе рискуете повредить и еду, и прибор.

Если вы не намерены в ближайшее время обновлять кухонную технику, а в частности и микроволновку, тогда нужно запомнить несколько материалов, которые внутрь ставить никогда нельзя, пишет Comfy.

Интересно Плесени на окнах никогда не будет: убрать ее можно за считанные минуты

Фольга

И обращать нужно внимание и на любые металлические элементы в посуде в принципе. Если фольга попадет в микроволновку, очень быстро вы заметите, как внутри все начинает искриться, и это точно не закончится добром для техники.

Бумажные пакеты и стаканы

Сейчас вы можете вспомнить о попкорне, который готовят и микроволновой печи именно в бумажных пакетах. Так почему же их можно туда класть, а остальные – нет? Ответ прост: все дело в особом покрытии, что имеет пакет, и если его нет, тогда вы можете увидеть настоящее шоу внутри микроволновки – потому что бумага просто загорится.

А тогда может загореться и вся микроволновка – а этого вы точно не хотите.



Бумагу нельзя класть в микроволновку / Фото Pexels

Пластик

Особенно внимательными нужно быть относительно прозрачного пластика, ведь при интенсивном нагревании, все лотки и контейнеры могут выделять вредные вещества, и есть пищу из них после такого нагрева точно не стоит.

Одежда

Здесь, казалось бы, все очевидно, но существует немало лайфхаков, которые предлагают быстренько "подсушить" вещи в микроволновке. Не стоит и пробовать – это заранее плохая идея, которая приведет к тому, что одежда поплавится, а прибор испортится. Или же есть еще один вариант – ваша одежда загорится.

Яйца

Кто не пытался сварить яйцо в микроволновке? Если вы еще не пытались – то и не стоит, ведь чистить после этого микроволновку придется очень долго, и занятие это далеко не из приятных.