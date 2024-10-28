Ніколи не кладіть ці 5 речей у мікрохвильову піч: зіпсуєте техніку

Мікрохвильовка в побуті – це дуже корисна річ. Ось тільки гріти у ній, на жаль, можна далеко не все, інакше ризикуєте пошкодити і їжу, і прилад.

Якщо ви не маєте намірів найближчим часом оновлювати кухонну техніку, а зокрема й мікрохвильовку, тоді потрібно запам'ятати кілька матеріалів, які всередину ставити ніколи не можна, пише Comfy.

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Фольга

І звертати потрібно увагу і на будь-які металеві елементи у посуді в принципі. Якщо фольга потрапить у мікрохвильовку, дуже швидко ви помітите, як всередині все починає іскритися, і це точно не закінчиться добром для техніки.

Паперові пакети та склянки

Зараз ви можете пригадати про попкорн, який готують і мікрохвильовій печі саме у паперових пакетах. То чому ж їх можна туди класти, а решту – ні? Відповідь проста: вся річ у особливому покритті, що має пакет, і якщо його немає, тоді ви можете побачити справжнє шоу всередині мікрохвильовки – бо папір просто загориться.

А тоді може загорітися і вся мікрохвильовка – а цього ви точно не хочете.



Папір не можна класти у мікрохвильовку / Фото Pexels

Пластик

Особливо уважними потрібно бути щодо прозорого пластику, адже при інтенсивному нагріванні, усі лотки та контейнери можуть виділяти шкідливі речовини, і їсти їжу з них після такого нагрівання точно не варто.

Одяг

Тут, здавалося б, все очевидно, але існує чимало лайфхаків, які пропонують швиденько "підсушити" речі у мікрохвильовці. Не варто й пробувати – це заздалегідь погана ідея, яка призведе до того, що одяг поплавиться, а прилад зіпсується. Або ж є ще один варіант – ваш одяг загориться.

Яйця

Хто не намагався зварити яйце у мікрохвильовці? Якщо ви ще не намагалися – то й не варто, адже чистити після цього мікрохвильовку доведеться дуже довго, і заняття це далеко не з приємних.