Никогда не отдавайте эти вещи бесплатно: притянете бедность в дом

Существует немало народных примет, связанных с финансовым благополучием. В частности, эзотерики предупреждают, что нельзя отдавать некоторые вещи даром.

Во время уборки дома вы можете обнаружить, что у вас накопилось немало вещей, которые вам больше не нужны. И, конечно, логичный шаг – не выбрасывать их, а отдать кому-то из знакомых. И такой щедростью вы, согласно приметам, можете притянуть к себе неудачи и бедность, сообщает 24 Канал.

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Кошелек

Это та вещь, к которой нужно относиться с максимальным вниманием. Прежде всего, если вы заметили, что кошелек износился и порвался, его нужно заменить – потому что деньги в старом кошельке приумножаться не будут.

Во-вторых, отдавать кому-то кошелек даром также нельзя – так вы можете отдать кому-то другому свою денежную удачу, а взамен притянуть к себе бедность. Поэтому лучше или закопать старый кошелек, или продать его за символическую сумму.

Ключи от дома

Существует примета, что нельзя даже на короткий срок передавать кому-то ключи от своего дома – не может привлечь к вам бедность, а также вызвать немало ссор в доме.

Поэтому если вам нужно будет отдать ключ кому-то из родственников и соседей, чтобы они полили цветы в ваше отсутствие, убедитесь, что ключ "выкупят" хотя бы за монетку, чтобы избежать проблем.



Ключи от дома нельзя отдавать просто так / Фото Pexels

Драгоценности

Никогда не отдавайте просто так украшения, которые вы носили в течение длительного времени. Считается, что такие камни запечатлевают в себе энергетику владельца, и если вы отдадите их кому-то, они могут забрать у вас финансовое благополучие. То же касается и украшений из драгоценных металлов.

Одежда и обувь

Нельзя просто так отдавать вещи, которые вы носили на себе – возьмите за них символическую плату. Даже если случилось так, что новая вещь не подошла по размеру, и вы дарите ее кому-то из знакомых или родственников, возьмите с них символический "откуп" за вещь.

Посуда

Отдавать свою посуду кому-то другому – принести ссоры в дом. Кроме того, такой "подарок" может притянуть и бедность в семью. Учитывайте, что можно дарить только новую посуду, из которой вы еще не ели, иначе другой человек может забрать счастье из вашего дома.