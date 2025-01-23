Ніколи не віддавайте ці речі безплатно: притягнете бідність в дім

Існує чимало народних прикмет, що пов'язані з фінансовим добробутом. Зокрема, езотерики попереджають, що не можна віддавати деякі речі задарма.

Під час прибирання дому ви можете виявити, що у вас накопичилося чимало речей, які вам більше не потрібні. І, звісно, логічний крок – не викидати їх, а віддати комусь із знайомих. Та такою щедрістю ви, згідно з прикметами, можете притягнути до себе невдачі та бідність, повідомляє 24 Канал.

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Гаманець

Це та річ, до якої потрібно ставитися з максимальною увагою. Перш за все, якщо ви помітили, що гаманець зносився та подерся, його потрібно замінити – бо гроші у старому гаманці примножуватися не будуть.

По-друге, віддавати комусь гаманець задарма також не можна – так ви можете віддати комусь іншому свою грошову удачу, а натомість притягнути до себе бідність. Тож краще або закопати старий гаманець, або ж продати його за символічну суму.

Ключі від дому

Існує прикмета, що не можна навіть на короткий термін передавати комусь ключі від свого дому – не може притягнути до вас бідність, а також спричинити чимало сварок в оселі.

Тож якщо вам потрібно буде віддати ключ комусь з родичів та сусідів, аби вони полили квіти у час вашої відсутності, переконайтеся, що ключ "викуплять" хоча б за монетку, аби уникнути негараздів.



Ключі від дому не можна віддавати просто так / Фото Pexels

Коштовності

Ніколи не віддавайте просто так прикраси, які ви носили протягом тривалого часу. Вважається, що такі камені закарбовують у собі енергетику власника, і якщо ви віддасте їх комусь, вони можуть забрати у вас фінансовий добробут. Те саме стосується і прикрас з дорогоцінних металів.

Одяг та взуття

Не можна просто так віддавати речі, які ви носили на собі – візьміть за них символічну плату. Навіть якщо сталося так, що нова річ не підійшла за розміром, і ви даруєте її комусь зі знайомих чи родичів, візьміть з них символічний "відкуп" за річ.

Посуд

Віддавати свій посуд комусь іншому – принести сварки у дім. Окрім того, такий "подарунок" може притягнути і бідність у родину. Зважайте, що можна дарувати тільки новий посуд, з якого ви ще не їли, інакше інша людина може забрати щастя з вашого дому.