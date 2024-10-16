Эти 5 вещей никогда нельзя стирать в горячей воде: запомните их

Каждый раз, когда вы стираете одежду вручную или в стиральной машине, очень важно подобрать правильную температуру. И некоторые вещи нельзя стирать в горячей воде.

Горячая вода подходит для стирки далеко не всей одежды. И если вы не хотите попрощаться с любимыми вещами, тогда нужно проследить за тем, что вы правильно выбрали режим для стирки, пишет The Spruce.

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Темная одежда

Когда говорится о стирке темных вещей, вы должны быть очень осторожными, ведь большинство из них нужно стирать в холодной или теплой воде. Иначе они начнут просто портиться и не будут выглядеть такими красивыми, как раньше.

Холодная вода зато влияет на темные вещи мягче и помогает предотвратить выцветание.



Темную одежду нельзя стирать в горячей воде / Фото Pexels

Деликатные изделия

Если у вас есть шелковая одежда или кружевные вещи, их также нужно стирать в холодной воде. Некоторые ткани никогда нельзя погружать в горячую воду, ведь это может повредить материал и привести к потере формы ткани и ее разрыву.

Спортивная одежда

Это может показаться странным, но спортивную одежду также не стоит опускать в очень горячую воду. Особенно осторожными нужно быть с леггинсами и спортивными топами.

Если вы хотите, чтобы эластичные волокна сохранились в лучшем состоянии, лучше стирать такую одежду в холодной воде.

Одежда с пятнами крови

Если на одежде есть пятна крови, опускать его в горячую воду нельзя, ведь тогда вывести ее будет почти невозможно. Вместо этого нужно сразу же опустить заляпанный кровью предмет одежды в холодную воду, предварительно обработав пятно.

Предметы, где этикетка указывает на стирку в холодной воде

Для того, чтобы избежать потенциального вреда для вашей одежды, нужно внимательно присмотреться к этикетке на одежде перед тем, как начинать стирку. Если там указан цикл стирки холодной водой, тогда убедитесь, что вы не выбираете режим с горячей или даже теплой.