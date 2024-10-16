Ці 5 речей ніколи не можна прати у гарячій воді: запам'ятайте їх

Кожного разу, коли ви перете одяг вручну чи у пральній машині, дуже важливо підібрати правильну температуру. І деякі речі не можна прати у гарячій воді.

Гаряча вода підходить для прання далеко не всього одягу. І якщо ви не хочете попрощатися з улюбленими речами, тоді потрібно простежити за тим, що ви правильно обрали режим для прання, пише The Spruce.

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Темний одяг

Коли мовиться про прання темних речей, ви маєте бути дуже обережними, адже більшість з них потрібно прати у похолодній чи теплій воді. Інакше вони почнуть просто псуватися та не будуть виглядати такими красивими, як раніше.

Холодна вода натомість впливає на темні речі м'якше та допомагає запобігти вицвітанню.



Темний одяг не можна прати в гарячій воді / Фото Pexels

Делікатні вироби

Якщо ви маєте шовковий одяг або ж мереживні речі, їх також потрібно прати у холодній воді. Деякі тканини ніколи не можна занурювати у гарячу воду, адже це може пошкодити матеріал та призвести до втрати форми тканини та її розриву.

Спортивний одяг

Це може здатися дивним, але спортивний одяг також не варто опускати у дуже гарячу воду. Особливо обережними потрібно бути з легінсами та спортивними топами.

Якщо ви хочете, щоб еластичні волокна збереглися у найкращому стані, краще прати такий одяг у холодній воді.

Одяг з плямами крові

Якщо на одязі є плями крові, опускати його у гарячу воду не можна, адже тоді вивести її буде майже неможливо. Натомість потрібно відразу ж опустити заляпаний кров'ю предмет одягу у холодну воду, попередньо обробивши пляму.

Предмети, де етикетка вказує на прання у холодній воді

Для того, щоб уникнути потенційної шкоди для вашого одягу, потрібно уважно придивитися до етикетки на одязі перед тим, як починати прання. Якщо там вказаний цикл прання холодною водою, тоді переконайтеся, що ви не обираєте режим із гарячою чи навіть теплою.