Лучше не рисковать: эти 5 вещей нельзя стирать в машинке

Стиральная машина – это очень удобный бытовой прибор, который существенно упрощает жизнь. Но, к сожалению, не все вещи можно в нее класть.

К сожалению, есть вещи, которые ни в коем случае нельзя стирать в машинке – и многие узнают об этом уже после того, как достают испорченную одежду из барабана, сообщает 24 Канал. Поэтому, чтобы не учиться на собственных ошибках, стоит заранее узнать, что же нужно стирать только вручную.

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Купальники

Современные модели купальников изготавливают из специальной высокотехнологичной ткани, что может быстро высыхать на воздухе. Но что будет, если постирать такую вещь в машинке? Приготовьтесь к тому, что купальник потеряет эластичность, форму, и, возможно, еще и цвет.

Дело в том, что барабан вызывает слишком сильное механическое воздействие на ткань, и косточки бюстгальтера или бретельки могут порваться. Специалисты советуют стирать такие вещи только вручную.

Обувь

Несмотря на то, что некоторую обувь все же можно класть в машинку, но в большинстве случаев это приведет к тому, что вы повредите и ботинки, и прибор. Обувь может легко поцарапать барабан машинки, а именно она потеряет форму или вызовет дисбаланс. В конце концов это может привести к громкой вибрации во время отжима и поломки прибора.

Рюкзаки и сумки

Если на вашей сумке или рюкзаке есть металлические детали, класть их в стиральную машину строго запрещено. Пряжки, молнии и другая фурнитура могут повредить барабан прибора, не говоря уже о том, что ваша сумка также может не выдержать стирки.

Металлические детали могут легко поцарапать внутреннюю часть машинки, а вес сумки повлечет проблемы с равновесием во время отжима.



Сумки стирать в машинке нельзя / Фото Pexels

Галстуки

Качественный галстук изготавливают из натурального шелка – материала, который не должен оказываться в стиральной машине, ведь от механического трения и чистки может испортиться.

Стирать галстуки нужно только руками и без использования агрессивных средств.

Одежда с пятнами из легковоспламеняющегося вещества

Если вы испачкали свою одежду бензином, мазутом и различными растворителями или керосином, класть ее в стиральную машинку категорически нельзя. Во время стирки материал может вспыхнуть, и это приведет к поломке или даже к пожару.

Сначала вещи нужно отмыть в теплой воде, просушить, а уже после этого стирать в машинке.