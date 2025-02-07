Краще не ризикувати: ці 5 речей не можна прати у машинці

Пральна машина – це дуже зручний побутовий прилад, який суттєво спрощує життя. Та, на жаль, не усі речі можна в неї класти.

На жаль, є речі, які в жодному разі не можна прати у машинці – і чимало людей дізнаються про це вже після того, як дістають зіпсований одяг з барабана, повідомляє 24 Канал. Тож, аби не вчитися на власних помилках, варто заздалегідь дізнатися, що ж потрібно прати тільки вручну.

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Купальники

Сучасні моделі купальників виготовляють зі спеціальної високотехнологічної тканини, що може швидко висихати на повітрі. Але що буде, якщо випрати таку річ у машинці? Приготуйтеся до того, що купальник втратить еластичність, форму, і, можливо, ще й колір.

Річ у тому, що барабан спричиняє надто сильну механічну дію на тканину, і кісточки бюстгальтера чи бретельки можуть порватися. Фахівці радять прати такі речі тільки вручну.

Взуття

Попри те, що деяке взуття все ж можна класти в машинку, але в більшості випадків це призведе до того, що ви пошкодите і черевики, і прилад. Взуття може легко подряпати барабан машинки, а саме воно втратить форму чи викличе дисбаланс. Зрештою це може призвести до гучної вібрації під час віджиму та поломки приладу.

Рюкзаки та сумки

Якщо на вашій сумці чи наплічнику є металеві деталі, класти їх до пральної машини суворо заборонено. Пряжки, блискавки та інша фурнітура можуть пошкодити барабан приладу, не кажучи вже про те, що ваша сумка також може не витримати прання.

Металеві деталі можуть легко подряпати внутрішню частину машинки, а вага сумки спричинить проблеми з рівновагою під час віджиму.



Сумки прати в машинці не можна / Фото Pexels

Краватки

Якісну краватку виготовляють з натурального шовку – матеріалу, який не має опинятися у пральній машині, адже від механічного тертя і чищення може зіпсуватися.

Прати краватки потрібно тільки руками і без використання агресивних засобів.

Одяг з плямами з легкозаймистої речовини

Якщо ви забруднили свій одяг бензином, мазутом та різними розчинниками чи гасом, класти його до пральної машинки категорично не можна. Під час прання матеріал може спалахнути, і це призведе до поломки чи навіть до пожежі.

Спершу речі потрібно відмити в теплій воді, просушити, а вже після цього прати у машинці.