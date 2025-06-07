Эти 5 вещей чрезвычайно опасны: на них наводят порчу на смерть и бедность

Эзотерики верят, что есть предметы, которые могут стать орудием в руках ведьм и магов: на такие вещи могут наложить мощный сглаз, который повернет в жизнь проблемы и многочисленные неурядицы.

Поднимать найденные на улице или у дверей вещи может быть опасно, ведь на них могут быть проклятия от недоброжелателей, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Трек".

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Куриное яйцо

Конечно же, опасным "подкладом" может стать куриное яйцо – именно его ведьмы чаще всего используют для того, чтобы навлечь на другого человека неприятности, беды и бедность. Яйцо может быть и свежим, и уже протухшим, но обязательно целым.

С яйцом можно передать другому человеку свои проблемы и болезни, а также сделать сглаз на целый дом.

Кстати, ранее мы делились, в какой день лучше сажать наседку.

Монета

Одна или несколько монет, найдены возле дома, могут предвещать серьезные неприятности – такой сглаз может привести к разорению, бедности и непредсказуемым расходам. Поэтому когда кто-то, кого вы плохо знаете, предлагает вам монету, лучше отказаться.

Если же вы нашли монету, ее точно не стоит касаться руками – гораздо лучше будет смести на совок веником, а саму монету впоследствии выбросить в реку.

Игральная карта или карта Таро

Подброшенная карта может содержать на себе сильный сглаз или даже проклятие, как убеждают эзотерики. Чаще всего сжигание игральной карты, впрочем, с чтением молитв, помогает избавиться от непрошеного колдовства.



Игральная карта может быть опасной / Фото Pexels

Нить с иглой

Очень часто такой "подарок" можно найти в личных вещах или в одежде – иногда иглы подкладывают в перину, матрас или подушку. Смятый или скрученный клубок ниток и игла в нем не сулят ничего хорошего: таким образом пытаются повлиять на здоровье человека.

Если вы нашли такой "подклад", лучше все найденное сжечь, а потом выбросить пепел. Делать это нужно как можно дальше за пределами дома.

Земля в платке

Возможно, вам приходилось слышать о том, что с кладбища никогда нельзя ничего выносить, и особенно – землю. Если вы найдете землю в платке или носовом платке неподалеку от своего дома, это может быть порча на тяжелую болезнь или проблемы.

Такую землю нужно окропить святой водой и вынести подальше от дома.