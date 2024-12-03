Никогда не давайте этих вещей в долг: принесут немало беды

Некоторые люди верят, что если давать вещи в долг, можно случайно отдать свое счастье. И для того, чтобы этого не произошло, нужно запомнить несколько простых правил.

Эзотерики убеждены, что далеко не все вещи можно одалживать другим людям, сообщает 24 Канал. Есть такие предметы, которые нужно всегда держать в доме и не отдавать даже самым близким.

Интересно Никогда не фотографируйте эти 5 вещей: накликаете беду на себя и дом

Соль

Если к вам заходит соседка и просит одолжить соли, никогда не соглашайтесь. Соль – это мощный энергетический компонент, который хранит в себе немало информации. Можно привлечь к себе неприятности в любви, деньгах или работе.

Но это не значит, что нужно отпускать человека с пустыми руками – вместо того, чтобы дать немного соли в долг, дайте ее просто так, не ожидая возврата.

Одежда

Одежда, которую человек регулярно носит, со временем заряжается его энергетикой. И именно поэтому давать ее в пользование людям, в чьих намерениях вы не уверены – это не лучшая идея. Если вам жизненно необходимо получить чью-то одежду или одолжить ее – возьмите за это плату или заплатите сами.

Сумма может быть чисто символической – монетка или гривна.



Одежду не стоит одалживать / Фото Pexels

Веник

Наши предки были убеждены, что веник – это мощный элемент дома, и с его помощью от мусора избавляются не только физически, но и духовно. На веник читали заговоры, и он также служил оберегом от нечистой силы.

Если отдать веник кому-то другому, можно лишить себя защиты и привлечь в дом неудачи.

Драгоценности

Драгоценные камни также имеют очень мощную энергетику, и с ними уже нельзя провернуть фокус с дарением или "продажей". Золото не такое опасное, как серебро, впрочем, вам все же стоит остерегаться давать в долг любые украшения.

Макіяж, укладка, новий аутфіт... А може краще кава? Адже ніщо не подарує такого заряду бадьорості, як улюблений напій. А щоб бути впевненою, що ранкова чашка кави впорається з поставленими цілями, обирай Gemini Espresso – український бренд кави для твоїх перемог.

Зеркало

Одалживать зеркала другим людям – это действительно плохая примета, даже если речь идет о небольшом карманном зеркальце. Учитывайте, что предки считали зеркало практически порталом в другой мир, и одолжив его кому-то другому вы можете вынести из дома положительную энергетику.