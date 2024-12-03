Ніколи не давайте цих речей у борг: принесуть чимало біди

Деякі люди вірять, що якщо давати речі в борг, можна випадково віддати своє щастя. І для того, щоб цього не сталося, потрібно запам'ятати кілька простих правил.

Езотерики переконані, що далеко не всі речі можна позичати іншим людям, повідомляє 24 Канал. Є такі предмети, які потрібно завжди тримати в домі та не віддавати навіть найближчим.

Цікаво Ніколи не фотографуйте ці 5 речей: накличете лихо на себе і дім

Сіль

Якщо до вас заходить сусідка та просить позичити солі, ніколи не погоджуйтеся. Сіль – це потужний енергетичний компонент, який зберігає у собі чимало інформації. Можна навернути до себе неприємності у коханні, грошах чи роботі.

Та це не значить, що потрібно відпускати людину з порожніми руками – замість того, щоб дати трохи солі в борг, дайте її просто так, не очікуючи повернення.

Одяг

Одяг, який людина регулярно носить, з часом заряджається її енергетикою. І саме тому давати його у користування людям, в чиїх намірах ви не впевнені – це не найкраща ідея. Якщо вам життєво необхідно отримати чийсь одяг чи позичити його – візьміть за це плату чи заплатіть самі.

Сума може бути суто символічною – монетка чи гривня.



Одяг не варто позичати / Фото Pexels

Віник

Наші предки були переконані, що віник – це потужний елемент дому, і за його допомогою сміття позбуваються не тільки фізично, але й духовно. На віник читали змови, і він також служив оберегом від нечистої сили.

Якщо віддати віник комусь іншому, можна позбавити себе захисту та залучити у дім невдачі.

Коштовності

Дорогоцінні камені також мають дуже потужну енергетику, і з ними вже не можна провернути фокус з даруванням чи "продаванням". Золото не таке небезпечне, як срібло, втім, вам все ж варто остерігатися давати у борг будь-які прикраси.

Макіяж, укладка, новий аутфіт... А може краще кава? Адже ніщо не подарує такого заряду бадьорості, як улюблений напій. А щоб бути впевненою, що ранкова чашка кави впорається з поставленими цілями, обирай Gemini Espresso – український бренд кави для твоїх перемог.

Дзеркало

Позичати дзеркала іншим людям – це справді погана прикмета, навіть якщо мовиться про невелике кишенькове дзеркальце. Зважайте, що предки вважали дзеркало практично порталом в інший світ, і позичивши його комусь іншому ви можете винести з дому позитивну енергетику.