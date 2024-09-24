Неправильно организованное пространство в спальне может привести к тому, что ваш сон ухудшится, а вы не будете чувствовать себя так хорошо. Да Советы 24 рассказывают, как этого избежать – нужно забрать некоторые вещи из комнаты.

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Старые газеты и семейные архивы с фото

Особенно внимательно нужно относиться к фотографиям, на которых изображены умершие люди, а также к одиночным снимкам мужчин и женщин. Поэтому убедитесь, что в вашей спальне нет лишних фотографий. Хранить старые газеты также не стоит – по крайней мере, не в месте, где вы спите. Они могут притягивать негативную энергетику в спальню.

Зеркало

Этот предмет стоит оставить в коридоре или в ванной комнате. А вот в спальне ему не место – разве что на дверце шкафа, чтобы ее можно было закрыть и скрыть зеркало. Ни в коем случае нельзя ставить его напротив кровати, ведь это может внести разлад во взаимоотношения между супругами, а также негативно повлиять на сон.



Зеркало нельзя держать в спальне / Фото Pexels

Сломанные вещи

Если вы хотите сохранить в квартире уют и гармонию, старайтесь держать все сломанные вещи, порванную одежду и старое постельное белье за пределами спальни. А лучше вообще не давать задерживаться неприятным вещам у себя в квартире.

Цветы и сухоцветы

В спальне эти предметы будут нести негатив. Могут возникнуть даже ссоры и проблемы, и для того, чтобы этого избежать, живые цветы нужно ставить в кухне или в гостиной, а сухоцветы оставить для интерьера ванной комнаты.