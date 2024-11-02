Стирка деликатных вещей с остальной одеждой может привести к совсем нежелательным результатам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. И для того, чтобы избежать порчи, нужно знать, что изначально нельзя класть в стиральную машину.

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Кашемир и шерсть

Забрасывать в барабан машинки любимые пуловеры и кардиганы из шерсти – это далеко не лучшая идея. И коварные зацепки и усадки являются распространенным результатом таких действий.

Лучше всего стирать одежду из шерсти вручную, если вы переживаете за то, что она может испортиться. Использовать во время стирки нужно мягкое моющее средство. Окуните в него предмет, покрутите в воде и оставьте на полчаса. После этого слейте и промойте воду, пока она не станет прозрачной.

Шелк

Эту ткань никогда и ни за что нельзя стирать в стиральной машине, ведь это может привести к полной порче материала. Даже деликатный режим – это не лучший выбор из возможных.

Вместо этого стирать нужно вручную с использованием прохладной воды и мягкого жидкого моющего средства. Никогда не оставляйте шелк сушиться на солнце, потому что это может привести к выцветанию цвета.

Бюстгальтеры

Не только крючки бюстгальтера могут зацепиться за другую одежду, но и ремешок и лямки могут растянуться и потерять форму и эластичность. Лучше всего будет стирать эти вещи вручную, ведь только так они будут служить вам в течение лет и не портиться.



Бюстгальтер нельзя стирать в машинке / Фото Pexels

Структурированная одежда

Даже если такие вещи пошиты из ткани, которые вполне можно стирать, бросать любимый брючный костюм или красивую плиссированную юбку в стиральную машину может быть ошибочной идеей.

Костюмы и пиджаки с подплечниками могут деформироваться в стиральной машине, поэтому лучше отнести вещи в проверенную химчистку.

Одежда с украшениями

И вшитые пайетки, и вышивка бисером – все эти украшения могут выглядеть очень хорошо, но испортиться после машинной стирки. Существует также большая вероятность, что они будут задевать другие предметы в машинке и, возможно, и саму машинку. Вместо этого лучше оставить детали для химчистки или постирать вещи дома вручную.

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Кожа

Одежду из натуральной кожи никогда нельзя стирать в машинке – будь-то невероятная кожаная куртка или ваши ботинки. Под воздействием воды кожа может сжиматься, и если вам нужно очистить какое-то место, лучше осторожно сделать это влажной салфеткой.