Эзотерики верят, что каждый предмет, который вам принадлежит, имеет особую энергетику, и чем дольше вы им пользуетесь, тем крепче становится связь, сообщает 24 Канал. Поэтому если вы передадите такую вещь кому-то постороннему, можете случайно навлечь на себя проблемы.

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Деньги и кошелек

Кошелек – это очень важная в энергетическом смысле вещь, которую никогда нельзя передавать никому другому – даже родственникам и друзьям. Эзотерики верят, что это может отвести от вас богатство и привести к серьезным финансовым проблемам и даже нищете.

Дело в том, что при передаче кошелька или денег другому человеку, происходит некий "энергетический обмен", и это и вызывает различные неприятные последствия. Финансовая удача может буквально отвернуться от вас, и из-за этого будет намного сложнее заработать деньги.

Украшения

Особое внимание среди своих вещей нужно обратить на украшения. Драгоценные камни, а тем более те, что имеют для вас значение, являются частью вашей энергетики. Эзотерики верят, что украшения накапливают мысли и эмоции человека, что их носит, и подарить или отдать кому-то такую вещь – означает отдать частичку себя. А это, как утверждают приметы, может привести к потере стабильности и внутренней силы.



Украшения нельзя отдавать / Фото Pexels

Косметика

Проблема здесь заключается не только в гигиеничности – приметы утверждают, что вещи, которые напрямую контактируют с телом, впитывают в себя энергетику владельца, его воспоминания, личность и жизненный опыт. И если поделиться такими вещами, можно ненароком навлечь на себя невзгоды.

Посуда

Возможно, вам уже приходилось слышать о том, что одалживать кому-то посуду – это плохая примета. Считается, что вместе с посудой можно отдать благосостояние из своего дома – особенно, если вам вернут ее пустой.

Поэтому лучше никогда не давать в пользование чашки и тарелки другим людям.