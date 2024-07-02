Распространенная ошибка, которая портит вещи и барабан машинки: никогда не стирайте эти вещи вместе

Стирка – это обязанность, от которой никуда не деться, но не стоит поддаваться желанию просто забросить все вещи вместе в стиральную машинку. Так можно повредить и ее, и одежду.

Всего одна очень распространенная ошибка во время стирки может привести к поломке стиральной машинки или по крайней мере к сокращению срока ее службы. Поэтому для того, чтобы избежать этого, вам нужно обязательно знать, какие вещи нельзя класть вместе в стирку.

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Какие вещи никогда нельзя стирать вместе

Оказывается, класть в стирку одновременно полотенца и постельное белье. Если вы кладете грязные полотенца и простыни вместе, это может привести к худшим результатам, чем вы ожидаете – несмотря на то, что это довольно распространенная привычка, и многие поступают именно так.

Оказывается, проблема заключается в том, что вещи имеют разную толщину, вес и материал. И в конце концов толщина полотенец может не только повредить ваше постельное белье, но и ухудшить работу стиральной машинки и испортить ее барабан.

Поэтому если вы, как и многие другие люди, загружаете простыни, пододеяльники и полотенца вместе, задумайтесь над тем, чтобы разделить эти предметы на две разные стирки. После добавления воды в стирку вес этих вещей достаточно сильно увеличивается, а значит, вы можете превышать рекомендованный предел веса для своей стиральной машинки.



Полотенца не стоит стирать с постельным бельем / Фото Pexels

Впоследствии слишком большие нагрузки могут привести к тому, что подшипники будут повреждены, а также могут сломаться и вала барабана. Во время совместной стирки полотенца и пододеяльники образуют большой комок, который может подпрыгивать во время вращения барабана – и рано или поздно это навредит стиралке.

Также стоит учитывать то, что обычно полотенца и простыни имеют разные циклы стирки и сушки. И так, если вы разделите эти стирки в зависимости от материалов и температурного режима, вы сможете более эффективно очистить оба предмета, да еще и без риска износа одежды.