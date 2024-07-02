Поширена помилка, яка псує речі та барабан машинки: ніколи не періть ці речі разом

Прання – це обов'язок, від якого нікуди не подітися, та не варто піддаватися бажанню просто закинути усі речі разом до пральної машинки. Так можна пошкодити і її, і одяг.

Всього одна дуже поширена помилка під час прання може призвести до поломки пральної машинки або принаймні до скорочення терміна її служби. Тож для того, аби уникнути цього, вам потрібно обов'язково знати, які речі не можна класти разом у прання.

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Які речі ніколи не можна прати разом

Виявляється, класти у прання водночас рушники та постільну білизну не варто. Якщо ви кладете брудні рушники та простирадла разом, це може привести до гірших результатів, аніж ви очікуєте – попри те, що це досить поширена звичка, і чимало людей чинять саме так.

Виявляється, проблема полягає в тому, що речі мають різну товщину, вагу та матеріал. І зрештою товщина рушників може не тільки пошкодити вашу постільну білизну, але й погіршити роботу пральної машинки та зіпсувати її барабан.

Тож якщо ви, як і багато інших людей, завантажуєте постіль та рушники разом, замисліться над тим, аби розділити ці предмети на два різні прання. Після додавання води до прання вага цих речей досить сильно збільшується, а значить, ви можете перевищувати рекомендовану межу ваги для своєї пральної машинки.



Рушники не варто прати з постільною білизною / Фото Pexels

Згодом надто великі навантаження можуть призвести до того, що підшипники будуть пошкоджені, а також можуть зламатися й вала барабана. Під час спільного прання рушники та підодіяльники утворюють велику грудку, яка може підстрибувати під час обертання барабана – і рано чи пізно це нашкодить пралці.

Також варто зважати на те, що зазвичай рушники та простирадла мають різні цикли прання та сушіння. І так, якщо ви розділите ці прання залежно від матеріалів та температурного режиму, ви зможете більш ефективно очистити обидва предмети, та ще й без ризику зносу.