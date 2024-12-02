На улице становится все холоднее, а это значит, что на высушивание одежды теперь нужно тратить значительно больше времени, сообщает 24 Канал. И поэтому многие пытаются высушить одежду с помощью батареи, но это не лучшая идея.

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Обувь

Ее никогда нельзя сушить ни на батарее, ни под ней. Учитывайте то, что кожа от воздействия горячего воздуха начнет деформироваться и трескаться, а приклеенные детали и подошва могут и вообще поотпадать. Если обувь нужно срочно высушить, лучше воспользоваться электрическими сушилками, что можно приобрести в специальных магазинах.

Еще один лайфхак – наполните обувь скомканными газетами или туалетной бумагой. Материал хорошо впитывает влагу, и это поможет гораздо быстрее высушить ботинки.

Шерсть и шелк

Изделия из этих материалов имеют очень низкую термостойкость, поэтому вешать их на батареях ни за что нельзя. От нагрева одежда начнет деформироваться, и вещи могут легко усесться и стать в разы меньше. А шелк вообще может потерять привлекательный вид навсегда, и вернуть вещи яркость и блеск будет уже просто невозможно.



Шелковую одежду нельзя сушить на батарее / Фото Pexels

Одежда из синтетических материалов

Синтетику нельзя сушить на батарее – из-за этого она очень быстро теряет и цвет, и яркость. Вещи станут грубыми, не будут разглаживаться и даже могут приобрести крайне неприятный запах. Если в стиральной машинке нет функции сушки, тогда не остается ничего другого, как просто развесить вещи и сушить их обычным способом.

Пластиковые предметы

Если на вашей одежде есть пластиковые украшения, сушить ее на батарее также на стоит. Дело в том, что пластик под действием высокой температуры может быстро расплавиться, и это приведет к порче всей вещи.

Нижнее белье

Если вы хотите пользоваться своим нижним бельем в течение длительного времени, его точно не стоит сушить на батарее. Из-за этого резинка на одежде может растянуться и повредиться под действием тепла, а материал начнет терять свою эластичность.