Если вы хотите немного сэкономить электроэнергию, сделать это может быть проще, чем вы думали, сообщает 24 Канал со ссылкой на "ЭнергоСознательные". Всего несколько простых рекомендаций помогут вам справиться с этой задачей.

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Что делать с освещением?

Прежде всего, вам стоит убедиться, что обычные лампы заменены на LED. Вы могли и не подозревать, но это помогает экономить энергию в 10 раз!

И, конечно, нужно помнить о простом правиле: когда выходите из комнаты, стоит выключать свет в год это может сохранить примерно 90 кВт-ч в год, а это равноценно 45 тысячам циклов зарядки вашего смартфона.

Что делать с электроприборами?

Есть одна вещь, которую многие забывают вовремя делать, а она может существенно сократить ваш счет за электричество. В частности, не ждите до последнего, чтобы разморозить морозильную камеру. Когда на ней нет льда, она будет работать эффективнее, а также потреблять на 15 – 20% меньше электроэнергии.

Когда вы не используете компьютер и ноутбук, обязательно переводите эти приборы в режим сна – это поможет уменьшить расходы электричества на 30 – 40%. А если вы пользуетесь электрочайниками, попробуйте не просто по привычке заполнять его водой каждый раз, а использовать именно столько, сколько вам нужно. Это действительно может существенно уменьшить расходы электричества.



Электрочайник нужно использовать экономно / Фото Pexels

Для бойлеров и водонагревателей следует установить температуру в 50 – 60 градусов – этого будет вполне достаточно для бытовых нужд, а электричества вы потратите в разы меньше.

Что делать с мелкой техникой?

Существует одна ошибка, которой в то или иное время допускают практически все люди: оставление зарядных приборов в розетке даже тогда, когда они не используются. Даже так они используют электричество, и одним простым действием вы можете сэкономить 26 кВт-ч в год для каждого из ваших устройств!