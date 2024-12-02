Якщо ви хочете трохи заощадити електроенергію, зробити це може бути простіше, ніж ви думали, повідомляє 24 Канал з посиланням на "ЕнергоСвідомі". Всього кілька простих рекомендацій допоможуть вам впоратися із цим завданням.

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Що робити з освітленням?

Перш за все, вам варто переконатися, що звичайні лампи замінені на LED. Ви могли й не підозрювати, та це допомагає заощаджувати енергію у 10 разів!

І, звісно, потрібно пам'ятати про просте правило: коли виходите з кімнати, варто вимикати світло на рік це може зберегти приблизно 90 кВт·год на рік, а це рівноцінно 45 тисячам циклів заряджання вашого смартфона.

Що робити з електроприладами?

Є одна річ, яку чимало людей забувають вчасно робити, а вона може суттєво скоротити ваш рахунок за електрику. Зокрема, не чекайте до останнього, аби розморозити морозильну камеру. Коли на ній немає льоду, вона працюватиме ефективніше, а також споживатиме на 15 – 20% менше електроенергії.

Коли ви не використовуєте комп'ютер та ноутбук, обов'язково переводьте ці прилади у режим сну – це допоможе зменшити витрати електрики на 30 – 40%. А якщо ви користуєтеся електрочайниками, спробуйте не просто за звичкою заповнювати його водою кожного разу, а використовувати саме стільки, скільки вам потрібно. Це справді може суттєво зменшити витрати електрики.



Електрочайник потрібно використовувати економно / Фото Pexels

Для бойлерів та водонагрівачів варто встановити температуру у 50 – 60 градусів – цього буде цілком достатньо для побутових потреб, а електрики ви витратите у рази менше.

Що робити з дрібною технікою?

Існує одна помилка, якої в той чи інший час припускаються практично всі люди: залишання зарядних приладів у розетці навіть тоді, коли вони не використовуються. Навіть так вони використовують електрику, і однією простою дією ви можете заощадити 26 кВт-год на рік для кожного з ваших пристроїв!