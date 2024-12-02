Никогда этого не делайте: перечень вещей, которые нельзя сушить на батарее

Возможно, вы хотите очень быстро высушить одежду после стирки, вот только попытка сэкономить время может обойтись вам слишком дорого, ведь некоторые вещи категорически нельзя сушить на отопительных приборах.

На улице становится все холоднее, а это значит, что на высушивание одежды теперь нужно тратить значительно больше времени, сообщает 24 Канал. И поэтому многие пытаются высушить одежду с помощью батареи, но это не лучшая идея.

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Обувь

Ее никогда нельзя сушить ни на батарее, ни под ней. Учитывайте то, что кожа от воздействия горячего воздуха начнет деформироваться и трескаться, а приклеенные детали и подошва могут и вообще поотпадать. Если обувь нужно срочно высушить, лучше воспользоваться электрическими сушилками, что можно приобрести в специальных магазинах.

Еще один лайфхак – наполните обувь скомканными газетами или туалетной бумагой. Материал хорошо впитывает влагу, и это поможет гораздо быстрее высушить ботинки.

Шерсть и шелк

Изделия из этих материалов имеют очень низкую термостойкость, поэтому вешать их на батареях ни за что нельзя. От нагрева одежда начнет деформироваться, и вещи могут легко усесться и стать в разы меньше. А шелк вообще может потерять привлекательный вид навсегда, и вернуть вещи яркость и блеск будет уже просто невозможно.



Шелковую одежду нельзя сушить на батарее / Фото Pexels

Одежда из синтетических материалов

Синтетику нельзя сушить на батарее – из-за этого она очень быстро теряет и цвет, и яркость. Вещи станут грубыми, не будут разглаживаться и даже могут приобрести крайне неприятный запах. Если в стиральной машинке нет функции сушки, тогда не остается ничего другого, как просто развесить вещи и сушить их обычным способом.

Пластиковые предметы

Если на вашей одежде есть пластиковые украшения, сушить ее на батарее также на стоит. Дело в том, что пластик под действием высокой температуры может быстро расплавиться, и это приведет к порче всей вещи.

Нижнее белье

Если вы хотите пользоваться своим нижним бельем в течение длительного времени, его точно не стоит сушить на батарее. Из-за этого резинка на одежде может растянуться и повредиться под действием тепла, а материал начнет терять свою эластичность.